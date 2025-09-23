হোম > সারা দেশ > কুষ্টিয়া

জরিপে ইবি ভিসির ভরাডুবি—দাবি সংস্কার আন্দোলনের

ইবি প্রতিনিধি

ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শিক্ষার্থীদের বার্ষিক মূল্যায়ন জরিপে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ ১০-এর মধ্যে মাত্র ২ দশমিক ৪৫ নম্বর নিয়ে ‘খারাপ’ ক্যাটাগরিতে স্থান পেয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডায়না চত্বরে সংবাদ সম্মেলনে ‘ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার আন্দোলন’-এর ব্যানারে জরিপের এ তথ্য জানানো হয়।

সংগঠনটি জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে জরিপে ১০টি বিষয় মূল্যায়নের মধ্যে রাখা হয়। ১৮ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ১ হাজার ৩১২ জন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে জরিপটি সম্পন্ন করা হয়। এর মধ্যে আবাসিক শিক্ষার্থী ছিলেন ৮৭৬ জন ও অনাবাসিক ৪৩৬ জন।

জরিপে ১০টি বিষয়ের ওপর শিক্ষার্থীরা মতামত দেন। মার্কিং স্কেল ছিল ১–৩ (খারাপ), ৪–৬ (মোটামুটি), ৭–৮ (ভালো) ও ৯–১০ (অতি ভালো)। গড়ে উপাচার্যের প্রাপ্ত নম্বর দাঁড়ায় ২ দশমিক ৪৫।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নেতারা জানান, বিগত এক বছরে উপাচার্যের কাছ থেকে কেবল আশ্বাস মিলেছে, কার্যকর কোনো পদক্ষেপ দেখা যায়নি। ৯ সেপ্টেম্বর শিক্ষার্থীরা ১৫ দফা দাবি উত্থাপন করলেও তার কোনো অগ্রগতি হয়নি বলে জানান তাঁরা।

অনলাইন জরিপে শিক্ষার্থীরা সেশনজট নিরসন, সাজিদ আব্দুল্লাহ হত্যার বিচারপ্রক্রিয়া, ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা, ইকসু গঠন, আবাসিক হলে খাবারের মান, গবেষণা বাজেট, মেডিকেল সেন্টারের সেবা, নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও কমনরুম এবং পরিবহনসংকট নিরসনের মতো বিষয়গুলোতে উপাচার্যের ভূমিকা মূল্যায়ন করেন।

ফলাফলে দেখা যায়, সব মিলিয়ে উপাচার্য মাত্র ২ দশমিক ৪৫ নম্বর পেয়েছেন, যা শিক্ষার্থীদের ভাষায় ‘খারাপ’ এবং দায়িত্ব গ্রহণের এক বছরে তাঁর কার্যক্রমকে অকৃতকার্য প্রমাণ করে।

