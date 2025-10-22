হোম > সারা দেশ > কুষ্টিয়া

ইকসু নির্বাচনের আগে নতুন নেতৃত্ব পাচ্ছে ইবি ছাত্রদল

পল্লব আহমেদ সিয়াম(ইবি)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ইকসু) নির্বাচনকে সামনে রেখে দ্রুতই শাখা ছাত্রদলের নতুন কমিটি দেওয়া হবে। এবারের কমিটিতে তরুণ শিক্ষার্থীদের প্রাধান্য দেওয়ার কথা জানায় কেন্দ্রীয় ছাত্রদল।

সূত্র জানায়, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ভরাডুবির পর কেন্দ্রীয় নেতারা সারা দেশের ইউনিটগুলোর কার্যক্রম নতুন উদ্যমে শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছেন। পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করে আগামী নির্বাচনগুলোয় জয় নিশ্চিত করতে নেতৃত্ব রদবদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, বর্তমান আহ্বায়ক কমিটির মেয়াদ প্রায় সাড়ে চার বছর পেরিয়ে গেছে। ২০২১ সালের ১৬ জুন লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষের সাহেদ আহম্মেদকে আহ্বায়ক ও ইংরেজি বিভাগের ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের মাসুদ রুমী মিথুনকে সদস্যসচিব করে কমিটি অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় ছাত্রদল।

তবে সিনিয়র নেতাদের হাতে নেতৃত্ব থাকায় দীর্ঘদিন ধরে সংগঠনের কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। আহ্বায়ক কমিটির অনেকেই চাকরিজীবী হওয়ায় নেতৃত্বের সংকটে আছে ছাত্রদল। ফলে নতুন করে সংগঠনের গতিশীলতা ফেরাতে তরুণ নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রাখছে কেন্দ্র। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় দপ্তরে ১০৫ জন পদপ্রত্যাশী সিভি জমা দিয়েছেন।

আলোচনায় থাকা তরুণ নেতাদের মধ্যে রয়েছেন বর্তমান আহ্বায়ক কমিটির সদস্য রাফিজ আহমেদ (ফিন্যান্স ২০১৮-১৯), নুর উদ্দিন (ফলিত রসায়ন ২০১৮-১৯), এবং কমিটির বাইরের সক্রিয় কর্মী আব্দুল্লাহ আল মামুন (আল ফিকহ অ্যান্ড ল ২০১৭-১৮), আবু সাইদ রনি (রাষ্ট্রবিজ্ঞান ২০১৭-১৮), রাকিব হাসান স্বাক্ষর (অ্যাকাউন্টিং ২০১৮-১৯), তরিকুল ইসলাম সৌরভ (মার্কেটিং ২০১৮-১৯), আরিফুল ইসলাম জনি (সমাজকল্যাণ ২০১৯-২০), রিফাত হোসাইন (ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট ২০১৯-২০), তৌহিদুল ইসলাম (অ্যাকাউন্টিং ২০১৯-২০) ও আলামিন হোসাইন (মার্কেটিং ২০১৯-২০)।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সহসভাপতি জহির রায়হান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আশা করছি, চলতি মাসের মধ্যেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণা করতে পারব। আমরা তারুণ্যনির্ভর এবং ক্যাম্পাসের প্রকৃত সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্বকারীদের হাতে নেতৃত্ব দিতে চাই। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতিতে একটি গুণগত পরিবর্তন আনা। ছাত্রদল সব সময় সাধারণ শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে কাজ করে। কোনোভাবেই বিতর্কিত বা অযোগ্য ব্যক্তিদের জায়গা থাকবে না নতুন কমিটিতে।’

সম্পর্কিত

সাজিদ হত্যার দ্রুত বিচার না হলে ক্যাম্পাস শাটডাউনের হুঁশিয়ারি ইবি ছাত্রদলের

জবি ছাত্রদল নেতার লাশ উদ্ধার: ইবিতে নেতা-কর্মীদের মহাসড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ

এইচএসসির ফল বিপর্যয়ে অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবি

কুষ্টিয়ায় নিজ বাড়ির বারান্দায় ভ্যানচালক খুন, পূর্বশত্রুতার অভিযোগ

কুমারখালীতে বালুঘাট নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে হামলা, গুলিবিদ্ধসহ আহত ৩

সাজিদ হত্যার দ্রুত বিচার না হলে ইবি অচল করার হুঁশিয়ারি শিবিরের

ইয়াবার টাকা দিতে না পারায় থাপ্পড়, ক্ষুব্ধ হয়ে মাদক কারবারিকে হত্যা

১৩৫তম তিরোধান দিবস: পদচারণে মুখর ছেঁউড়িয়া আজ বসছে সাধুর হাট

মহাসড়ক সংস্কারের দাবিতে ইবি শিক্ষার্থীদের ব্লকেড

রেল চালুর দাবিতে ইবি ছাত্রদলের স্মারকলিপি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা