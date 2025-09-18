হোম > সারা দেশ > কুষ্টিয়া

শিল্পপতির স্ত্রীর লাখ টাকার আমগাছ উধাও, থানায় অভিযোগ

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

ছবি: সংগৃহীত

কড়া নিরাপত্তার চাদরে ঘেরা বাড়িটির নাম প্যারেন্ট লজ। এটি কুষ্টিয়ার কুমারখালীর আলাউদ্দিন নগরে অবস্থিত। ১ সেপ্টেম্বর এই বাড়ি থেকে বিরল প্রজাতির একটি ‘মিয়াজাকি’ আমগাছ চুরি হয়। এ ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার কুমারখালী থানায় অভিযোগ করা হয়েছে।

জানা জায়, বিলাসবহুল বাড়িটির মালিক হেলথ কেয়ার ফার্মার ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলাউদ্দিন আহমেদ। তিনি বছরখানেক আগে গাছটি জাপান থেকে এনে তাঁর স্ত্রী সুরাইয়া বিলকিসের জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন। বিরল প্রজাতির মিয়াজাকি এক কেজি আমের দাম আড়াই লাখ টাকারও বেশি।

লিখিত অভিযোগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় এক বছর আগে জাপান থেকে একটি আমগাছ নিয়ে এসে স্ত্রীর জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন আলাউদ্দিন আহমেদ। তাঁর স্ত্রী গাছটি প্লাস্টিকের ড্রামে বাড়ির দক্ষিণ পাশে রেখেছিলেন।

১ সেপ্টেম্বর বাড়ি থেকে হঠাৎ ড্রামসহ গাছটি উধাও হয়ে যায়। সম্ভাব্য স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও গাছটির সন্ধান না পেয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দেন আলাউদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপক মো. সাইফুর রহমান।

জানতে চাইলে বাড়ির নিরাপত্তাকর্মী মো. আসাদুল ইসলাম বলেন, ‘২৪ ঘণ্টা পাহারায় থাকে। সিসিটিভি ক্যামেরা আছে। আমি ছয় মাস হলো যোগদান করেছি। গাছের বিষয়ে কিছু জানি না।’

ফাউন্ডেশনের জ্যেষ্ঠ সহকারী ব্যবস্থাপক গোলাম হাফিজ বলেন, মূল্যবান গাছটির দাম প্রায় লাখ টাকা। কড়া নিরাপত্তার মধ্যেও হঠাৎ গাছটি পাওয়া যাচ্ছে না। এ ঘটনায় আজ ব্যবস্থাপক থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

অভিযোগ পাওয়ার কথা স্বীকার করে কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার জিয়াউর রহমান বলেন, মূল্যবান ও উপহারের গাছ হারানোর ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ পড়েছে। অভিযোগটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর ভাষ্য, একটি গাছ হারানোর এমন অভিযোগ এই এলাকায় হয়তো প্রথম।

