ছাত্রীর আপত্তিকর ছবি-ভিডিও ফেসবুকে ছড়ানোর অভিযোগ, শিক্ষক গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ায় ছাত্রীর আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে পর্নোগ্রাফি মামলায় শাহিন ইসলাম (৩০) নামে এক শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে নোয়াখালীর সুধারাম উপজেলার হাউজিং সেন্টার রোড থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে র্যাব। পরে রাতে র্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ্ত সরকার আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেপ্তার শাহিন ইসলাম মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে। তিনি কুষ্টিয়া শহরের র্যাব গলিতে অবস্থিত শাহীন ক্যাডেট স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক।
র্যাব সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের ২৩ এপ্রিল থেকে কয়েক দফায় শিক্ষক শাহিন সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীর আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে দেন। এ ঘটনায় গত ৭ আগস্ট ওই স্কুলছাত্রীর মা বাদী হয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় পর্নোগ্রাফি আইনে মামলা দায়ের করেন। এরপর থেকে ওই শিক্ষক পলাতক ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার বিকেলে র্যাব-১২ ও র্যাব-১১-এর যৌথ দল নোয়াখালী জেলার সুধারাম উপজেলার হাউজিং সেন্টার রোডসংলগ্ন সুরমা ভবনের সামনে অভিযান চালিয়ে শাহিনকে গ্রেপ্তার করে।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ক্যাডেট স্কুলে ভর্তি প্রস্তুতির জন্য ওই স্কুলছাত্রী ২০২৩ সালের ৫ ডিসেম্বর শাহীন ক্যাডেট স্কুলের ক্যাডেট কোচিংয়ে ভর্তি হয়। ভর্তির চার মাস পর থেকে বিজ্ঞান শিক্ষক শাহিন তাকে স্কুল শেষে বাইরে যাওয়ার প্রলোভন দিয়ে আসছিল। চলতি বছরের ২৫ জানুয়ারি সকাল ১০টার দিকে কোচিংয়ে ক্লাস করতে গেলে শিক্ষক শাহিন ছাত্রীকে শহরতলির চৌড়হাস ফুলতলা এলাকায় তার ভাড়া বাসায় নিয়ে যায়। সেখানে অমতে তার কিছু ছবি ও ভিডিও ধারণ করে রাখে।
এ ছাড়া ক্যাডেট কোচিংয়ে ভর্তির প্রলোভন দিয়ে ভুল বুঝিয়ে মুঠোফোনে নুড ভিডিও সংগ্রহ করে রাখত শাহিন। এরপর বিষয়টি পরিবারকে জানালে তারা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানকে জানায়। এতে শাহিন ক্ষিপ্ত হয়ে তার সংগ্রহে থাকা ছাত্রীর আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও কয়েক দফায় নিজ ও বিভিন্ন আইডি থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেন।
এ বিষয়ে কোম্পানি কমান্ডার সুদীপ্ত সরকার বলেন, এমন কুরুচিপূর্ণ ও হঠকারী কাজ করে শিক্ষক ও ছাত্রের মহান সম্পর্ককে হেয় করেছে শাহিন। নোয়াখালী থেকে র্যাব-১১-এর সহযোগিতায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আসামিকে কুষ্টিয়ায় মডেল থানায় সোপর্দ করার প্রক্রিয়া চলছে।