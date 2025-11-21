কুষ্টিয়ায় কৃষককে গুলি করে হত্যা, দোকানিকে কুপিয়ে জখম

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলায় রেফাজুল ইসলাম (৪০) নামে এক কৃষককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার (২১ নভেম্বর) রাত ৮টার দিকে উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের রায়টা পাথরঘাটা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত রেফাজুল ইসলাম একই এলাকার জামাত আলীর ছেলে।
দুর্বৃত্তরা লালন মন্ডল (৫০) নামে স্থানীয় এক চা-বিক্রেতাকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়েছে। আহত অবস্থায় তাঁকে ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, রায়টা পাথরঘাটা এলাকার একটি দোকানে দাঁড়িয়ে ছিলেন রেফাজুল ইসলাম। এ সময় কয়েকজন অস্ত্রধারী কাছ থেকে তাঁকে গুলি করে। এতে ঘটনাস্থলেই রেফাজুলের মৃত্যু হয়। এ সময় ঘটনাস্থলে থাকা স্থানীয় চা-বিক্রেতা লালন মন্ডলকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করে দুর্বৃত্তরা।
আহত লালন মন্ডলের জামাতা অনিক বলেন, ‘আমার শ্বশুর খুবই গরিব মানুষ। রায়টা পাথরঘাটা এলাকায় চা বিক্রি করেন। পাশেই তাঁর ছেলে মাছ ধরছিল। ঘটনার সময় ছেলেকে আনতে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করা হয়।’
ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) একরামুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, আহত ব্যক্তির মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাঁর শরীরে গুলির কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। তিনি এখন শঙ্কামুক্ত।
কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ভেড়ামারা সার্কেল) দেলোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গুলিবিদ্ধ হয়ে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। ধারণা করছি, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যা ছিল। তবে কারা এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ বিষয়ে পুলিশ কাজ করছে।’