কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় চাকরিচ্যুত ইবি অধ্যাপক জহুরুল

অনুমতি ছাড়া এক বছরের বেশি সময় কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. জহুরুল ইসলামকে চাকরিচ্যুত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মনজুরুল হক স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
জানা গেছে, গত ২৮ আগস্ট অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭০তম সিন্ডিকেট সভার ২৪ নম্বর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ডেকোটায় ইন্সট্রাকশনাল ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি বিষয়ে এমএস ডিগ্রিতে অধ্যয়নরত।
ড. জহুরুল ইসলাম ২০২৪ সালের ২১ আগস্ট থেকে অনুমতি ছাড়া কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। এ বিষয়ে ওই বছরের ৯ ডিসেম্বর শিক্ষাছুটি সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির ১৯৭তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁকে এক মাসের মধ্যে কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যোগদান করেননি।
এ বিষয়ে ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার কলে অধ্যাপক জহুরুল ইসলামের সঙ্গে কথা হয়। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘আমি যথাযথ নিয়ম মেনে ছুটির আবেদন করে বর্তমানে বিদেশে অবস্থান করছি। কিন্তু এ বছর প্রশাসন আমার ছুটি মঞ্জুর করেনি। নিয়ম অনুযায়ী আমাকে শোকজ নোটিশ দেওয়ার কথা ছিল, যা করা হয়নি। এটি আমার প্রতি অবিচার। আইন অনুযায়ী আমি পাঁচ বছরের ছুটি পাব।’