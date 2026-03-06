পাকুন্দিয়ায় ‘গরুচোর’ সন্দেহে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় গরু চুরির সন্দেহে গণপিটুনিতে রমিজ উদ্দিন (৪০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার ভোরে উপজেলার চরফরাদী ইউনিয়নের দক্ষিণ চরটেকী এলাকায় পুরোনো ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে এই ঘটনা ঘটে। নিহত রমিজ উদ্দিন উপজেলার চর আলগী গ্রামের হজরত আলী মুন্সির ছেলে।
স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, ভোররাত আনুমানিক ৩টার দিকে রমিজ উদ্দিন একটি গরু নিয়ে পুরোনো ব্রহ্মপুত্র নদের তীর দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় নদের তীর রক্ষা বাঁধে ব্লক তৈরির কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের সন্দেহ হলে তাঁকে আটক করা হয়। পরে চোর ধরা পড়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় লোকজন জড়ো হয়ে তাঁকে গণপিটুনি দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
চরফরাদী ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য নজরুল ইসলাম বলেন, চোর সন্দেহে আটকের পর উত্তেজিত জনতার পিটুনিতে ওই ব্যক্তি মারা যান। পরে খবর পেয়ে পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে।
পাকুন্দিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আরিফুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে পাকুন্দিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠিয়েছে। চুরির অভিযোগে থাকা গরুটি বর্তমানে থানার হেফাজতে রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত গরুটির প্রকৃত মালিকের সন্ধান পাওয়া যায়নি।
আরিফুর রহমান আরও বলেন, সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কিশোরগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। এই ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।