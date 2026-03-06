হোম > সারা দেশ > কিশোরগঞ্জ

পাকুন্দিয়ায় ‘গরুচোর’ সন্দেহে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

পাকুন্দিয়ায় দক্ষিণ চরটেকী এলাকায় পুরোনো ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে গরু চুরির সন্দেহে গণপিটুনিতে যুবক মারা যান। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় গরু চুরির সন্দেহে গণপিটুনিতে রমিজ উদ্দিন (৪০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার ভোরে উপজেলার চরফরাদী ইউনিয়নের দক্ষিণ চরটেকী এলাকায় পুরোনো ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে এই ঘটনা ঘটে। নিহত রমিজ উদ্দিন উপজেলার চর আলগী গ্রামের হজরত আলী মুন্সির ছেলে।

স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, ভোররাত আনুমানিক ৩টার দিকে রমিজ উদ্দিন একটি গরু নিয়ে পুরোনো ব্রহ্মপুত্র নদের তীর দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় নদের তীর রক্ষা বাঁধে ব্লক তৈরির কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের সন্দেহ হলে তাঁকে আটক করা হয়। পরে চোর ধরা পড়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় লোকজন জড়ো হয়ে তাঁকে গণপিটুনি দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

চরফরাদী ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য নজরুল ইসলাম বলেন, চোর সন্দেহে আটকের পর উত্তেজিত জনতার পিটুনিতে ওই ব্যক্তি মারা যান। পরে খবর পেয়ে পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে।

পাকুন্দিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আরিফুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে পাকুন্দিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠিয়েছে। চুরির অভিযোগে থাকা গরুটি বর্তমানে থানার হেফাজতে রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত গরুটির প্রকৃত মালিকের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

আরিফুর রহমান আরও বলেন, সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কিশোরগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। এই ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

সম্পর্কিত

পাগলা মসজিদের নিলাম ডাকার সংবাদ সংগ্রহে গিয়ে হামলার শিকার ২ সাংবাদিক

কিশোরগঞ্জ আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপি ৯, আ.লীগ ৫

রেললাইনের পাশে নিখোঁজ ব্যাংক কর্মচারীর লাশ, পাশে ‘বিষের’ বোতল

নিখোঁজের ২৬ দিন পর সেপটিক ট্যাংক থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

কিশোরগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার স্ত্রীর লাশ উদ্ধার

পাটবীজ শেষ বলে কৃষকদের বিদায়, অতঃপর গুদামে ঢুকে মিলল ৯ মণ

কিশোরগঞ্জের প্রাণ নরসুন্দা নদী দখলকারীদের ছাড় দেওয়া হবে না: মাজহারুল ইসলাম

পুলিশের পোশাকে চাঁদা: হাইওয়ে থানার সেই পরিদর্শক প্রত্যাহার

পুলিশের পোশাকে চাঁদা তোলেন ‘ভাগিনা নাঈম’

লিখিত পরীক্ষায় প্রক্সি দিয়ে উত্তীর্ণ, ভাইবা দিতে এসে ৯ পরীক্ষার্থীর কারাদণ্ড
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা