খুলনায় এনসিপি অফিস ভাঙচুর

খুলনা মহানগরীর পাওয়ার হাউস মোড় ও সাচিবুনিয়া বাইপাস সড়কে ঝটিকা মিছিল করেছে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগ ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন যুবলীগ। গতকাল মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাতে এই ঝটিকা মিছিল হয়। এ ঘটনায় পুলিশ পাঁচজনকে আটক করেছে।
এদিকে গভীর রাতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) খুলনা জেলা ও মহানগর কার্যালয়ে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রাতে নগরীর টাইগার গার্ডেনসংলগ্ন কার্যালয়ে এ ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।
এনসিপি সূত্রে জানা যায়, রাত ১টার দিকে একদল দুর্বৃত্ত হঠাৎ দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে ভাঙচুর চালায় এবং আসবাবপত্র নষ্ট করে। স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি টের পেয়ে এগিয়ে এলে হামলাকারীরা দ্রুত পালিয়ে যায়। ঘটনার পরপরই দলীয় নেতা-কর্মীরা কার্যালয়ে পৌঁছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করেন।
এ বিষয়ে এনসিপির খুলনা জেলা শাখার প্রধান সমন্বয়কারী মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। আজই আমরা মামলা করব।’
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, লবণচরার সাচিবুনিয়া টেক্সটাইল মিলের পাশে বাইপাস সড়কে রাত ৮টার দিকে ৪০-৫০ জন ঝটিকা মশালমিছিল করে। খুলনা জেলা যুবলীগের উদ্যোগে এ মিছিল বের হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ পৌঁছালে তারা পালিয়ে যায়।
একই সময় মহানগরীর পাওয়ার হাউস মোড়ে ছাত্রলীগের কয়েকজন ঝটিকা মিছিল বের করে।খবর পেয়ে সদর ও সোনাডাঙ্গা মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।
জানতে চাইলে কেএমপির উপপুলিশ কমিশনার (দক্ষিণ) সুদর্শন কুমার রায় বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠন আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনের ৮-১০ জন রাতে ফেরিঘাটের মোড় থেকে মিছিল বের করার চেষ্টা করেন। স্থানীয় জনতার সহযোগিতায় খুলনা ও সোনাডাঙ্গা থানা-পুলিশ সেখান থেকে তিনজনকে আটক করে। এর আগে আরও দুজনকে আটক করা হয়।
উপপুলিশ কমিশনার (উত্তর) তাজুল ইসলাম বলেন, ১৩ নভেম্বর নিরাপত্তায় মাঠে থাকবে ইউনিফর্ম পরা পুলিশ ও সিটিএসবি এবং সঙ্গে থাকবে সাদা পোশাকের পুলিশ। মোবাইল টিম ও চেকপোস্ট বাড়ানো হয়েছে।