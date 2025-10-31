হোম > সারা দেশ > খুলনা

গাংনীতে কাঠমিস্ত্রির মরদেহ উদ্ধার

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি

মেহেরপুরের গাংনীতে বিপ্লব হোসেন (৫০) নামের এক কাঠমিস্ত্রির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৯টার দিকে গাংনী থানা-পুলিশ পৌর শহরের ফতাইপুর গ্রামের একটি বাড়ি থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে। বিপ্লব হোসেন বগুড়া সদর উপজেলার মো. আনিসুর রহমানের ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বিপ্লব হোসেন তিন মাস ধরে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে আরও দুজন মিস্ত্রিসহ বসবাস করছিলেন। বিপ্লবের পরিবার তাঁর কাছে ফোন দিয়ে সাড়া না পাওয়ায় বাড়ির মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে। বাড়ির মালিক গিয়ে দেখতে পান বিপ্লবের শয়নকক্ষে তালা ঝোলানো এবং আরেকটি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ এলে তালা ভেঙে দেখতে পায় বিছানায় বিপ্লবের মরদেহ পড়ে রয়েছে। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা দুজনকে পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা জিনারুল ইসলাম বলেন, ‘প্রায় তিন মাস ধরে তারা এখানে রয়েছে। তারা স্থানীয় একটি দোকানে চা খেতে আসত। তাদের সবার বাড়ি বগুড়ায় বলত। বৃহস্পতিবার রাতে শুনতে পাই, বিপ্লব হোসেন নামের একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তার সঙ্গে থাকা দুজনের কেউই নেই। এর বেশি কিছু আমরা জানি না।’

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল সেখানে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় তালা ভেঙে বিপ্লব হোসেনের মরদেহ উদ্ধার করেছে। এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা, না অন্য কোনো কারণে মৃত্যু হয়েছে, তা তদন্ত করা হচ্ছে।

