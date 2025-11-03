হোম > সারা দেশ > খুলনা

সুন্দরবনে হরিণশিকারিদের হামলায় কর্মকর্তা আহত

খুলনা প্রতিনিধি

আটক তিনজন। ছবি: সংগৃহীত

সুন্দরবনের দুবলার আলোর কোলের ডিমেরচরে হরিণশিকারিদের হামলায় আহত হয়েছেন সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জ কর্মকর্তা রানা দেব। এ ঘটনায় তিনজন হরিণশিকারিকে আটক করা হয়েছে।

হামলায় আহত রেঞ্জ কর্মকর্তা (এসিএফ) রানা দেব জানান, আজ সোমবার বেলা দেড়টার দিকে দুবলার আলোরকোল এলাকার ডিমেরচর বনাঞ্চলে হেঁটে টহলের সময় বনের মধ্যে হরিণ ধরার জন্য শিকারিদের পেতে রাখা ফাঁদ দেখতে পান বনরক্ষীরা। এ সময় বনের মধ্যে চার-পাঁচজন লোক দেখতে পেয়ে তাঁদের ধরার জন্য বনরক্ষীরা ধাওয়া করেন। তখন তিনি দৌড়ে একজন শিকারিকে ধরে ফেলেন। এ সময় অন্য শিকারিরা এসিএফকে বেধড়ক মারধর করে আটক ওই শিকারিকে ছিনিয়ে নিয়ে বনের মধ্যে পালিয়ে যায়। এ সময়ে বনরক্ষীরা ঘটনাস্থল থেকে ১৮টি হাঁটা ফাঁদ জব্দ করেন।

এ ঘটনার পর সুন্দরবন থেকে তিনজনকে আটক করেছেন বনরক্ষীরা। আটক ব্যক্তিরা হলেন বাগেরহাটের সুগন্ধি গ্রামের রাফি হাসান (২৬), রামপালের সোনাতুলিয়া গ্রামের শাহিদ মল্লিক (২৮) ও রামপাল ঝালবাড়ী গ্রামের আলামিন আকুন্জি (২৭)।

আহত এসিএফকে দুবলার অস্থায়ী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রের মেডিকেল কর্মকর্তা সুহাস রঞ্জন হালদার বলেন, মারধরে আহত এসিএফের অভ্যন্তরীণ আঘাতের বিস্তারিত বুঝতে তাঁকে দ্রুত এক্সরে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

