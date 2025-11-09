হোম > সারা দেশ > খুলনা

খুলনায় কিশোর গুলিবিদ্ধ

খুলনা প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

খুলনায় দুর্বৃত্তের গুলিতে শান্ত (১৫) নামের এক কিশোর গুরুতর আহত হয়েছে। আজ রোববার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে নগরীর আড়ংঘাটা থানাধীন লতার মোড় ও লতার ব্রিজের মধ্যবর্তী স্থানে ঘটনাটি ঘটে।

আহত শান্তকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সন্ধ্যার পর ঢাকায় নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। সে নগরীর রায়েরমহল এলাকার উত্তরপাড়া এলাকার বাসিন্দা ফয়সাল বিশ্বাস মন্টুর ছেলে।

পুলিশের একটি সূত্র জানায়, লতার মোড় থেকে একটি ভ্যানে করে লতার ব্রিজের দিকে যাচ্ছিল কিশোর শান্ত। এ সময় পাশ দিয়ে একটি মোটরসাইকেলে চড়ে যাওয়া তিনজন যুবক শান্তকে গুলি করে পালিয়ে যান। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় সন্ধ্যার পরপরই তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়। তবে গুলিবিদ্ধ শান্ত এ ঘটনায় জড়িত গলাকাটা শাহিনকে চিহ্নিত করেছে।

সূত্রটি আরও জানায়, গুলিবিদ্ধ শান্ত বয়রা বাজার এলাকার একটি মুরগির দোকানে চাকরি করত। এ পেশার পাশাপাশি মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত ছিল শান্ত। মাদক কারবারের বিষয়কে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটেছে বলে সূত্রটি দাবি করে।

আড়ংঘাটা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) প্রদীপ সাহা রাত ৯টায় ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ‘ঘটনাটার খবর পেয়ে আমরা তদন্ত করছি। ওই কিশোরের বুকে একটি গুলি লেগেছে। তবে গুলিবিদ্ধ ওই কিশোরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল থেকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার কারণে ঘটনার কারণ জানতে একটু সময় লাগবে।’

