খুলনা আইনজীবী সমিতি: প্রথম দিনেই মনোনয়নপত্র কিনতে পারেননি প্রার্থীরা

খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী আজ বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র বিতরণের প্রথম দিন ছিল। কিন্তু ছাপার ভুলের কথা জানিয়ে মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হয়নি।
প্রার্থীপ্রত্যাশীরা আজ সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আইনজীবী সমিতির নির্বাচন কমিশনারের (ইসি) কক্ষে মনোনয়নপত্র নিতে গেলে তাঁদের খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তফসিল অনুযায়ী আগামী ৩০ নভেম্বর সমিতির ভোট অনুষ্ঠিত হওয়া কথা রয়েছে।
নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্যানেলের সভাপতি প্রার্থী আক্তার জাহান রুকু বলেন, ‘তফসিল অনুযায়ী আজ মনোনয়নপত্র বিক্রির প্রথম দিন। এ দিন সকালে তা কিনতে প্যানেলের ১৪ জন মিলে ইসির কক্ষে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখান থেকে জানানো হয়, মনোনয়নপত্র এখনো ছাপা হয়নি। এ যেন গোড়ায় গলদ।’
আক্তার জাহান রুকু আরও বলেন, নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যরা ইচ্ছা করে কালক্ষেপণ করছেন। তাঁরা সমিতিতে দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থায়ী হতে চান। তাঁরা নির্বাচনকে বানচাল করার চেষ্টা করছেন। নির্বাচন হবে কি না, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে।
জামায়াতে ইসলামী আইনজীবী পান্না বলেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার গত বছরও একইভাবে মনোনয়নপত্র বিক্রি না করে শেষ সময় অসুস্থতার অজুহাত দেখান। পরে এক মিনিটের সাধারণ সভায় অ্যাডহক কমিটি বর্ধিত করেন। তখন জামায়াতের আইনজীবীদের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ সভা করা হয়েছিল। এবারও সেই একই কায়দায় হাঁটছেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যরা।
খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির অ্যাডহক কমিটির সদস্যসচিব নুরুল হাসান রুবা আজকের পত্রিকাকে জানান, আজ মনোনয়নপত্র বিক্রি শুরু করার কথা ছিল। কিছু প্রিন্টিংয়ে ভুল থাকার কারণে মনোনয়নপত্র ছাপা হয়নি। তবে সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী রোববার থেকে বিক্রি করা হবে।