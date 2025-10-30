হোম > সারা দেশ > খুলনা

খুলনায় বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৫, তদন্ত কমিটি

খুলনা প্রতিনিধি

ফেসবুক পোস্ট ও প্রচারকে কেন্দ্র করে আজ বৃহস্পতিবার খুলনার রূপসায় বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী আজিজুল বারী হেলাল ও পারভেজ মল্লিকের অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষে আহত ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনা-৪ (রূপসা, তেরখাদা ও দিঘলিয়ার আংশিক) আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী আজিজুল বারী হেলাল ও পারভেজ মল্লিকের অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের পাঁচজন আহত হয়েছেন।

ফেসবুক পোস্ট ও প্রচারকে কেন্দ্র করে আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রূপসা উপজেলার ৪ নম্বর টিএসবি ইউনিয়নের কাজদিয়া বাজারে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এদিকে সংঘর্ষের ঘটনায় খুলনা জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী তিন দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করলেও রূপসা উপজেলাজুড়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে। সংঘর্ষ চলাকালে যুক্তরাজ্য বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সম্পাদক ও ছাত্রদলের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি পারভেজ মল্লিককে অবরুদ্ধ রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় তথ্যবিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলালের সমর্থকেরা।

সংঘর্ষে আহত ব্যক্তিরা হলেন পারভেজ মল্লিকের সমর্থক শান্ত (৩৭), শাহাজাদা (৪১), মেহেদী হাসান বুলু (৩৮) এবং হেলালের সমর্থক জাহিদুল ইসলাম জাহিদ (৩৫) ও ইমরান শেখ (৩০)।

স্থানীয় বিএনপি নেতা শাহজাদা শান্ত শেখ বলেন, ‘এটি একটি রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক হামলা। যাঁরা গণতান্ত্রিকভাবে রাজনৈতিক কার্যক্রম চালাচ্ছিলেন, তাঁদের ওপর এমন হামলা অগ্রহণযোগ্য। সকালে স্থানীয় নেতা-কর্মীরা পারভেজ ভাইয়ের প্রোগ্রাম আয়জনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় হেলালপন্থী কিছু ব্যক্তি তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এ ঘটনায় আমার ভাইসহ পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছেন।’

এ বিষয়ে বিএনপির কেন্দ্রীয় তথ্যবিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলালের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তিনি বর্তমানে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে।

যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক ও ছাত্রদলের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি পারভেজ মল্লিক অভিযোগ করে বলেন, ‘পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আমি দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে রূপসার কাজদিয়া বাজারে ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ শুরু করি। এ সময় আমাদের ওপর হামলা করা হয়। এত আমাদের কয়েকজন নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন।’

এদিকে খুলনা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মন্টু বলেন, ‘ঘটনার খবর পেয়ে দুই পক্ষকেই শান্ত করা হয়েছে। তবে ঘটনার কারণ জানতে জেলা বিএনপির সদস্য শেখ আনিসুর রহমান এবং সদস্য সুলতান মাহমুদকে রেখে দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী তিন কার্যদিবসের মধ্যে কমিটিকে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। তদন্তে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পারভেজ মল্লিকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি প্রোগ্রাম শেষ করে তেরখাদায় ফিরে গেছেন।’

রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সকালে এই অতর্কিত হামলার খবর জানতে পেরেই আমরা টহল মোতায়েন করে সবাই ওই জায়গা থেকে সরিয়ে দিই। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ঘটনার তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

