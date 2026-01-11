হোম > সারা দেশ > খুলনা

জামায়াত নেতা মিয়া গোলাম পরওয়ারকে সতর্ক করলেন রিটার্নিং কর্মকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 

উঠান বৈঠকে বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। ছবি: আজকের পত্রিকা

আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারকে মৌখিকভাবে সতর্ক করেছেন খুলনা-৫ আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও খুলনা জেলা প্রশাসক আ স ম জামশেদ খোন্দকার। গতকাল শনিবার রাতে রিটার্নিং কর্মকর্তা এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

রিটার্নিং কর্মকর্তা জামশেদ খোন্দকার বলেন, খুলনা-৫ (ডুমুরিয়া-ফুলতলা) আসনের প্রার্থী জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার শনিবার সকালে নির্বাচনী এলাকায় উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ করেন। এ সময় তিনি গণভোট ও নিজের দলের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন। বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। তাৎক্ষণিকভাবে প্রার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ করে এই ধরনের গণসংযোগ ও প্রচারণা করতে মানা করেন তিনি। একইভাবে অন্যান্য দলের প্রার্থীদেরও কড়া নজরদারিতে রাখা হয়েছে বলে জানান রিটার্নিং কর্মকর্তা।

রিটার্নিং কর্মকর্তা আরও বলেন, মিয়া গোলাম পরওয়ারের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে আচরণবিধি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে অন্য প্রার্থীদের বিষয়ে তিনি (পরওয়ার) ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গতকাল সকালে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার আটলিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ ও উঠান বৈঠকে খুলনা-৫ আসনের প্রার্থী মিয়া গোলাম পরওয়ার প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন।

সম্পর্কিত

খুলনায় যুবককে গুলি করে হত্যা

ভৈরব নদে পাওয়া লাশটি ‘ঘাউড়া রাজীবের’

খুলনায় ভৈরব নদ থেকে অজ্ঞাতনামা যুবকের লাশ উদ্ধার

খুলনা নগরীতে দুর্বৃত্তের গুলিতে যুবক আহত

ভয়ংকর চেহারায় আহত বাঘটির গর্জন, সুস্থ হতে ২ মাস লাগবে: বন বিভাগ

সুন্দরবনের পর্যটনবাহী নৌযানমালিকদের ধর্মঘট প্রত্যাহার

সুন্দরবনের কচিখালীতে হরিণসহ শিকারি আটক

খুলনা নিউমার্কেট এলাকায় অস্ত্রের মহড়া, ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক

সুন্দরবনের সেই বাঘ একটু হাঁটাচলা করেছে, খাবার না খেলেও পানি পান করেছে

সুন্দরবনে পর্যটকবাহী নৌযান ধর্মঘট, বিপাকে ঘুরতে আসা দর্শনার্থীরা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা