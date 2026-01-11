জামায়াত নেতা মিয়া গোলাম পরওয়ারকে সতর্ক করলেন রিটার্নিং কর্মকর্তা

আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারকে মৌখিকভাবে সতর্ক করেছেন খুলনা-৫ আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও খুলনা জেলা প্রশাসক আ স ম জামশেদ খোন্দকার। গতকাল শনিবার রাতে রিটার্নিং কর্মকর্তা এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
রিটার্নিং কর্মকর্তা জামশেদ খোন্দকার বলেন, খুলনা-৫ (ডুমুরিয়া-ফুলতলা) আসনের প্রার্থী জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার শনিবার সকালে নির্বাচনী এলাকায় উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ করেন। এ সময় তিনি গণভোট ও নিজের দলের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন। বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। তাৎক্ষণিকভাবে প্রার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ করে এই ধরনের গণসংযোগ ও প্রচারণা করতে মানা করেন তিনি। একইভাবে অন্যান্য দলের প্রার্থীদেরও কড়া নজরদারিতে রাখা হয়েছে বলে জানান রিটার্নিং কর্মকর্তা।
রিটার্নিং কর্মকর্তা আরও বলেন, মিয়া গোলাম পরওয়ারের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে আচরণবিধি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে অন্য প্রার্থীদের বিষয়ে তিনি (পরওয়ার) ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।
প্রসঙ্গত, গতকাল সকালে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার আটলিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ ও উঠান বৈঠকে খুলনা-৫ আসনের প্রার্থী মিয়া গোলাম পরওয়ার প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন।