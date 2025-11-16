খুলনায় স্ত্রীর সামনে স্বামীকে গুলি ও জবাই করে হত্যা

খুলনায় স্ত্রীর সামনে সালাউদ্দিন মৃধা (৩৫) নামের এক যুবককে গুলি ও গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ রোববার সন্ধ্যায় নগরীর সোনাডাঙ্গা করিমনগর সৈয়দ আলী হোসেন স্কুলের পাশে এ ঘটনা ঘটে। নিহত যুবক ওই এলাকার বাসিন্দা মনা মুন্সির ছেলে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সোনাডাঙ্গা মডেল থানার এসআই সুমন হাওলাদার বলেন, নিহত ব্যক্তি করিমনগর এলাকার ইলোরা বেগমের বাড়ির ভাড়াটে। সন্ধ্যা ৭টার দিকে আলাউদ্দিন ও তাঁর স্ত্রী ঘরের বারান্দার সিঁড়ির ওপর বসে কথা বলছিলেন। এ সময় ৬-৭ জন দুর্বৃত্ত ওই বাড়িতে প্রবেশ করে আলাউদ্দিনের সঙ্গে কথা বলতে থাকে। কথা বলার একপর্যায়ে তাঁকে লক্ষ্য করে কয়েকটি গুলি করে। দুটি গুলি তাঁর বুকে ও পেটে বিদ্ধ হয়। এরপর দুর্বৃত্তরা ধারালো ছুরি দিয়ে তাঁর গলায় আঘাত করে। ঘটনাস্থলে আলাউদ্দিনের মৃত্যু হয়। সিআইডিকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা ঘটনাস্থলে এলে সুরতহাল করা হবে। ঘটনাস্থল থেকে তিনটি গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়েছে।
এসআই সুমন হাওলাদার আরও বলেন, নিহত যুবক মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। দীর্ঘদিন মাদক মামলায় কারাগারে ছিলেন। ১০ দিন আগে কারাগার থেকে বের হন। তিনি কারাগার থেকে বের হওয়ার পর দিনমজুরের কাজ করতেন। তবে তাঁকে কী কারণে হত্যা করা হয়েছে, তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি তিনি।