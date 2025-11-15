হোম > সারা দেশ > খুলনা

বাগেরহাটে কারাবন্দী ভারতীয় জেলের মৃত্যু

বাগেরহাট প্রতিনিধি

বাগেরহাট জেলা কারাগার। ছবি: সংগৃহীত

বাগেরহাট কারাগারে বাবুল দাস (২৫) নামের এক ভারতীয় জেলের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার মৃত ব্যক্তির ময়নাতদন্ত বাগেরহাট সদর হাসপাতালের মর্গে সম্পন্ন হয়েছে। এর আগে গতকাল শুক্রবার রাতে কারাগারে তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত বাবুল দাস ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা এলাকার নির্মল দাসের ছেলে।

বাগেরহাট কারাগারের সুপার মোস্তফা কামাল বলেন, গত ১৫ জুলাই বাংলাদেশের জলসীমায় অনুপ্রবেশের দায়ে কোস্ট গার্ড ৩৪ জন জেলেকে আটক করে মোংলা থানায় সোপর্দ করে। পরে থানা-পুলিশ মামলা করে আদালতে পাঠায়। আদালত আসামিদের কারাগারে পাঠায়। শুক্রবার রাতে জেলে বাবুলের মৃত্যু হয়। বর্তমানে কারাগারে ৭১ জন ভারতীয় নাগরিক রয়েছে।

মোস্তফা কামাল আরও বলেন, বাবুলের লাশের ময়নাতদন্ত বাগেরহাট জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে সম্পন্ন হয়েছে। লাশ মর্গের হিমাগারে রাখা হয়েছে। আইনিপ্রক্রিয়া শেষে লাশ হস্তান্তর করা হবে।

