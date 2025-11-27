খুলনায় ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

খুলনা নগরীর খালিশপুর থানার কাছে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে ইশান (২২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। একই ঘটনায় রাজ নামের অপর এক যুবক গুরুতর জখম হয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাত সোয়া ৮টার দিকে খালিশপুর ফেয়ার ক্লিনিকের মোড়ে ঘটনাটি ঘটে। আহত রাজ সোনাডাঙ্গা দ্বিতীয় ফেজ এলাকার বাসিন্দা মিজান উদ্দিনের ছেলে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাত সোয়া ৮টার দিকে খালিশপুর থানার কাছে ফেয়ার ক্লিনিকের সামনে মারামারির ঘটনা ঘটে। এ সময় অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি ইশান ও রাজকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যান। পরে উপস্থিত জনতা তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে নিয়ে যায়। এর মধ্যে ইশান মারা যান।
খালিশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মীর আতাহার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নিহত ইশান মুজগুন্নী পেটকা বাজার এলাকার বাসিন্দা বাচ্চুর ছেলে। ইশান ও রাজ খালিশপুর থানার কাছে ফেয়ার ক্লিনিকের সামনে অবস্থান করছিলেন। এ সময় অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি তাঁদের দুজনকে ছুরিকাঘাত করেন।
ওসি আরও জানান, স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের দুজনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুমেক হাসপাতালে নেন। সেখানে ইশানের অবস্থার অবনতি হলে পরে তাঁকে খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।