ঝিনাইদহে পানিতে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহে নদীর পানিতে ডুবে আরিয়ান (৫) ও তাসনিমা খাতুন (৬) নামের দুই শিশু মারা গেছে। আজ বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরে সদর উপজেলার কাতলামারী (কুঠিবাড়ি) গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নবগঙ্গা নদীতে গোসল করতে গিয়ে ওই দুই শিশু মারা যায়।
নিহত আরিয়ান কাতলামারী গ্রামের সোহেল হোসেনের ছেলে এবং তাসনিমা খাতুন একই গ্রামের তারা মিয়ার মেয়ে। তারা দুজন প্রতিবেশী।
নিহত শিশুদের প্রতিবেশীরা জানান, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে নবগঙ্গা নদীতে গোসল করতে নামে দুই শিশু। পানিতে নেমে দুজনই ডুবে যায়। পরে পরিবারের লোকজন না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। পরে নদীর পানিতে ভেসে থাকতে দেখে তাদের উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্পের এসআই জাহাঙ্গীর হোসেন খবর নিশ্চিত করে জানান, দুই শিশু একসঙ্গে নবগঙ্গা নদীতে গোসল করতে নামে। কিন্তু তারা সাঁতার না জানায় পানিতে ডুবে মারা গেছে।
ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, ‘নদীতে গোসল করতে গিয়ে দুই শিশু মারা গেছে বলে আমরা শুনেছি। সেখানে স্থানীয় কাতলামারী পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যদের পাঠানো হয়েছে।’