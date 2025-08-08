হোম > সারা দেশ > খুলনা

নানাবাড়িতে পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

খুলনা প্রতিনিধি

খুলনার ফুলতলায় পুকুর থেকে মো. ইয়াছিন মোড়ল (৪) নামের এক শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে ফুলতলার জামিরা গ্রামে কামরুল গাজীর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ইউপি সদস্য আ. কুদ্দুস এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

মৃত ইয়াছিন পাটকেলঘাটা এলাকার আলামিন মোড়লের ছেলে।

ইউপি সদস্য আ. কুদ্দুস জানান, কয়েক দিন আগে ইয়াছিন তার মায়ের সঙ্গে নানা কামরুল গাজীর বাড়িতে বেড়াতে আসে। আজ সকালে শিশুটি প্রকৃতির ডাকে বাইরে গেলে পার্শ্ববর্তী পুকুরে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর ওই শিশুর মা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে পুকুরের মধ্যে শিশুটিকে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে স্বজনেরা তাকে উদ্ধার করে ফুলতলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

