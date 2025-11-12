হোম > সারা দেশ > খুলনা

নিখোঁজের ৬৬ ঘণ্টা পর রূপসা থেকে মিঠুর লাশ উদ্ধার

খুলনা প্রতিনিধি

মহিদুল হক মিঠু। ছবি: সংগৃহীত

খুলনার রূপসা ঘাটে ট্রলার থেকে নদীতে পড়ে নিখোঁজ মহিদুল হক মিঠুর (৪০) লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) বেলা সোয়া ৩টার দিকে রূপসা রেলব্রিজ-সংলগ্ন ওরিয়েন্ট পাওয়ার প্ল্যান্টের (জাবুসা) সামনে নদীর চর থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়।

রূপসার নৌ পুলিশের পরিদর্শক আবুল খায়ের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে লাশ উদ্ধার করি। সুরতহাল রিপোর্ট শেষে লাশ খুলনা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে ৯ নভেম্বর রাত ১১টার দিকে পূর্ব রূপসা ঘাটে যাত্রীবাহী ট্রলার থেকে পড়ে নিখোঁজ হন মিঠুন। ওই দিন রাতে তিনি পেশাগত কাজ শেষে রূপসার তালিমপুর গ্রামে বাড়ি ফিরছিলেন। তিনি খুলনা মহানগরীর সন্ধানী ক্লিনিকের অ্যাডমিন অফিসার পদে কর্মরত ছিলেন।

নিহত মিঠু রূপসা উপজেলার তালিমপুর গ্রামের মাহমুদুল ইসলামের ছেলে।

সূত্র জানা গেছে, গত রোববার রাতে অফিস করে বাসায় ফিরছিলেন মহিদুল হক মিঠু। রূপসা ঘাটের একটি ট্রলারে অতিরিক্ত যাত্রী ছিল। রাত ১১টার দিকে পশ্চিম প্রান্ত থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রলারটি পূর্ব প্রান্তে ভেড়ানোর সময় ট্রলার মাঝি খুব স্পিডে চালিয়ে এসে আকস্মিক মোড় নেয়। এতে ঝোঁক সামলাতে না পেরে কয়েকজন যাত্রী পানিতে পড়ে যায়। তাঁদের অনেকে নদী থেকে উঠতে পারলেও মিঠু তলিয়ে যান। খবর পেয়ে পূর্ব রূপসা বাসস্ট্যান্ড ফাঁড়ি পুলিশ, নৌ পুলিশ, কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনী দুই দিন তল্লাশি অভিযান চালিয়ে কোনো সন্ধান পায়নি। আজ দুপুরে লাশ উদ্ধার হলো।

