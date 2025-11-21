হোম > সারা দেশ > খুলনা

খুলনায় যুবককে প্রকাশ্যে গুলি দুর্বৃত্তদের

খুলনা প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

খুলনা নগরীতে রাজু (২৭) নামের এক যুবককে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ শুক্রবার রাত ৯টার দিকে নগরীর লবণচরা থানার মধ্য হরিণটানা আজাদ মেম্বারের বাড়ির সামনে তিন রাস্তার মোড়ে দুর্বৃত্তরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে।

স্থানীয় বাসিন্দারা রাজুকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেন।

এলাকাবাসী জানান, গুলিবিদ্ধ রাজু হরিণটানা এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। তিনি তিন রাস্তার মোড়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন। এ সময় কয়েক ব্যক্তি এসে তাঁকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। গুলি রাজুর শরীরে লাগলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।

লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাওলাদার সানওয়ার হুসাইন মাসুম আজকের পত্রিকাকে বলেন, দুর্বৃত্তরা রাজু নামের এক যুবককে লক্ষ্য করে পরপর কয়েকটি গুলি করে। তাঁর শরীরে কটি গুলি লেগেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। সেখান থেকে চারটি গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্বৃত্তদের শনাক্ত ও আটকের চেষ্টা চলছে।

