খুলনায় ৩ নানি–নাতির লাশ উদ্ধার, শরীরে আঘাতের চিহ্ন

খুলনা প্রতিনিধি

এবার খুলনা মহানগরীর লবণচরা এলাকায় দুই নাতি-নাতনিসহ নানিকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ রোববার রাতে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে হত্যাকাণ্ডের কোনো কারণ জানাতে পারেনি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, আজ রাত ৯টার দিকে নগরীর লবণচরা মুক্তা কমিশনার কালভার্ট দরবেশ গলিসংলগ্ন বসতঘরের পাশে মুরগির খামারে মহিদুন্নেছার (৫৫) লাশ দেখতে পান এলাকাবাসী।

এরপর পাশাপাশি তাঁর দুই নাতি মুস্তাকিম (৮) ও নাতনি ফাতিহার (৬) লাশ দেখতে পেয়ে এলাকাবাসী পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। তিনটি লাশই ক্ষতবিক্ষত ছিল। শরীরে রক্তাক্ত আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

তাৎক্ষণিকভাবে নিহত মহিদুন্নেছার স্বামীর নাম জানা গেছে। তিনি হলেন আব্দুল হান্নান। নিহত শিশুদের বাবা ও মায়ের নাম জানা যায়নি। তবে শিশু দুটির মা বাগেরহাট সাবরেজিস্ট্রি অফিসের পেশকার পদে ও বাবা খুলনা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির কর্মচারী পদে চাকরি করছেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

খুলনায় স্ত্রীর সামনে স্বামীকে গুলি ও গলা কেটে হত্যা

জানতে চাইলে লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাওলাদার সানওয়ার হোসাইন মাসুম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তিনটি লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। বিস্তারিত এখনই বলা সম্ভব নয়। বিস্তারিত আমরা পরে জানাব।’

এদিকে দুই সন্তানের মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান তাদের বাবা সেফার আহমেদ ও মা রুবি আক্তার। হাসপাতালের মেঝেতে তাঁদের বুক চাপড়ে আহাজারিতে পারিবেশ ভারী হয়ে যায়। এ সময়ে রুবি আক্তার চিৎকার করে বলেন, ‘আমি অফিস থেকে এসেছি। আমি কিছু জানি না। আল্লাহ আমার সন্তানদের ফিরিয়ে দাও।’

এর আগে আজ সন্ধ্যায় নগরীর সোনাডাঙ্গা করিমনগর এলাকায় স্ত্রীর সামনে সালাউদ্দিন মৃধা (৩৫) নামের এক যুবককে গুলি ও গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত যুবক দীর্ঘদিন মাদক মামলায় কারাগারে ছিলেন। ১০ দিন আগে কারাগার থেকে বের হওয়ার পর দিনমজুরের কাজ করতেন বলে জানা গেছে।

