হোম > সারা দেশ > খুলনা

খুলনায় বিকাশ এজেন্টকে কুপিয়ে জখম, টাকা ছিনতাই

খুলনা প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

খুলনার তেরখাদা উপজেলায় বিকাশের ডিস্ট্রিবিউশন সেলস অফিসার (ডিএসও) রাতুলকে কুপিয়ে জখমের পর নগদ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার মধুপুর ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

বিকাশ কর্মকর্তা মাহিদুজ্জামান সানি জানান, আহত রাতুল ডিএসও হিসেবে তেরখাদা উপজেলায় কর্মরত আছে। বৃহস্পতিবার বেলা দেড়টার দিকে তিনি উপজেলার বিভিন্ন স্থান থেকে বিকাশের টাকা সংগ্রহ করে খুলনার উদ্দেশে রওনা হওয়ার সময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাঁকে ঘিরে ফেলে এবং তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে কুপিয়ে জখম করে নগদ টাকা ছিনিয়ে নেয়। তবে টাকার পরিমাণ জানা যায়নি।

তেরখাদা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, এমন ঘটনা শুনে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত আছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

দুদকের মামলায় রপ্তানিকারক দুই ভাই ও সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তার জেল

খুলনায় বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৫, তদন্ত কমিটি

বাগেরহাটে মুনিগঞ্জ সেতুর নিচ থেকে ব্যবসায়ী উদ্ধার, হাসপাতালে মৃত্যু

রাতের আঁধারে পুড়ল আটটি দোকান

অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে কেসিসির অভিযান

পদ্মার চরে আধিপত্য নিয়ে সংঘর্ষে নিহত তিন: ২৩ জনকে আসামি করে মামলা

খুলনায় জোড়া খুনের মামলায় ৭ আসামির মৃত্যুদণ্ড

খুলনায় দুই বাড়িতে গুলি চালিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি

মসজিদে আমির হামজাকে রাজনৈতিক আলোচনা করতে নিষেধ করায় লাঞ্ছিত বিএনপি নেতা

শুঁটকি উৎপাদনে দস্যু-আতঙ্ক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা