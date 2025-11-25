নির্বাচন নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করতে পুলিশের সর্বস্তরে পেশাদারি জরুরি: কেএমপি কমিশনার

খুলনা মহানগর পুলিশ (কেএমপি) কমিশনার মো. জুলফিকার আলী হায়দার বলেছেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করতে হলে পুলিশের সর্বস্তরে পেশাদারি, সততা ও দক্ষতা অত্যন্ত জরুরি।
আজ মঙ্গলবার সকালে নগরীর বয়রা এলাকায় পুলিশ লাইনসে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কেএমপি কমিশনার এ কথা বলেন। খুলনায় নির্বাচনী দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে পুলিশের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে জুলফিকার আলী হায়দার বলেন, ‘নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পুলিশের প্রতিটি সদস্যকে দায়িত্বশীল মনোভাব, ন্যায়নিষ্ঠা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে কাজ করতে হবে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পাবে। নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালনে সহায়ক হবে।’
কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেএমপির অতিরিক্ত উপকমিশনার শামীমা আক্তার সুমীসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।