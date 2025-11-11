খুলনায় ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

খুলনার সোনাডাঙ্গা মডেল থানা ছাত্রলীগের সহসভাপতি সাজ্জাদুল আলম সাকেরকে (২২) গ্রেপ্তার করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে নগরীর সোনাডাঙ্গা থানা বয়রা মহিলা কলেজের সামনে থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
খুলনা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৈমুর ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ছাত্রলীগের একটি অংশ নাশকতার মাধ্যমে নগরীতে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করছিল। সেই পরিকল্পনার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে সাজ্জাদুল আলম সাকেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
ওসি তৈমুর ইসলাম বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি, সাকের নাশকতার উদ্দেশ্যে সংগঠনের কিছু নেতা-কর্মীকে একত্রিত করার চেষ্টা করছে। খবর পেয়ে ডিবির একটি বিশেষ দল অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে, যা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।’
গ্রেপ্তারের পর সাকেরকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে নাশকতার পরিকল্পনা, রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করার অভিযোগে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।