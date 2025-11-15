হোম > সারা দেশ > খুলনা

সুন্দরবনের খালে বিষ দিয়ে মাছ শিকার, ৫ জেলে গ্রেপ্তার

খুলনা প্রতিনিধি

গ্রেপ্তার জেলেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের মরাপশুর ফরেস্ট টহল ফাঁড়ির বনরক্ষীরা গতকাল সন্ধ্যায় বনাঞ্চলের ঠাকুরের খালে অভিযান চালান। এ সময় খালে বিষ দিয়ে মাছ ধরার অভিযোগে পাঁচ জেলেকে আটক করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে ডিঙি নৌকা, একটি বেহুন্দি জাল, তিন কর্কশিট ভর্তি বরফ, সাত কেজি বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এবং দুই বোতল কীটনাশক জব্দ করেন বনরক্ষীরা।

বন আইনে দায়ের করা মামলায় জেলেদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়। গ্রেপ্তার জেলেরা হচ্ছেন রাসেল শেখ (২৮), জামাল শেখ (৪৫), রাজু সরদার (২৫), রমজান সরদার (২৭) ও ইমদাদ সরদার (৪০)। তাঁদের সবার বাড়ি মোংলা উপজেলার গাববুনিয়া গ্রামে বলে বনরক্ষীরা জানিয়েছেন।

সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জ কর্মকর্তা (এসিএফ) দ্বীপন চন্দ্র দাস বলেন, মরাপশুর এলাকার ঠাকুরের খালে আটক জেলেরা অবৈধভাবে বিষ দিয়ে মাছ ধরছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে বন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাঁদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

বাগেরহাটে কারাবন্দী ভারতীয় জেলের মৃত্যু

এবার সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে পুলিশ দায়িত্ব পালন করবে: আইজিপি

সিন্ডিকেটের কবলে নিত্যপণ্যের বাজার: মেহেরপুরের গাংনীতে ক্রেতার নাভিশ্বাস

ফকিরহাটে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

ইটভাটায় কাদা মেশানোর যন্ত্রে কাটা পড়ে শ্রমিক নিহত

খুলনায় চারটি বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার

খুলনা সাবরেজিস্ট্রি অফিসে পেট্রলবোমা হামলা

অমর কথাসাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেনের ১৭৮তম জন্মবার্ষিকী আজ

খুলনা-২ আসন: মঞ্জুর দলীয় মনোনয়নে বিভক্ত মহানগর বিএনপি

পুলিশ সুপারের বাসভবনে আগুন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা