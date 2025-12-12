হোম > সারা দেশ > যশোর

যশোরে বিএনপি অফিসে হামলা: আ.লীগ নেতা কারাগারে

­যশোর প্রতিনিধি

লুৎফর কবীর বিজু। ছবি: সংগৃহীত

যশোরে বিএনপি অফিসে হামলা মামলায় আওয়ামী লীগের নেতা লুৎফর কবীর বিজুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে শহরের আরএন রোড এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। আজ শুক্রবার তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হয়, পরে বিচারক কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

গ্রেপ্তার লুৎফর কবীর বিজু যশোর জেলা আওয়ামী লীগের উপপ্রচার ও প্রকাশনা-বিষয়ক সম্পাদক।

বিষয়টি নিশ্চিত করে যশোর কোতোয়ালি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কাজী বাবুল হোসেন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে তিনি বাসায় অবস্থান করছেন। পুলিশের একটি অভিযানে তাঁকে আটক করা হয়।

বিজুর বিরুদ্ধে শহরের লালদীঘির বিএনপির দলীয় কার্যালয় পোড়ানো ও ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়া গেছে। প্রাথমিক তদন্তে তাঁর সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি উঠে আসায় তাঁকে ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়।

উল্লেখ্য, ৫ আগস্ট রাজনীতিক পটপরিবর্তনের আগে যশোর জেলা আওয়ামী লীগ দুটি গ্রুপে বিভক্ত ছিল। একটি পক্ষের নিয়ন্ত্রণ করতেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন চাকলাদার, অন্যটি স্থানীয় যশোর-৩ (সদর) সাবেক সংসদ কাজী নাবিল আহমেদ। বিজু কাজী নাবিল আহমেদের অনুসারী ছিলেন। রাজনীতিক পটপরিবর্তনের পর বিজু আত্মগোপনে ছিলেন।

