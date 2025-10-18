এক অটোচালকের হাতে আরেক চালক খুন

যশোরে ইজিবাইকচালকের (ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা) লাঠির আঘাতে জাহিদ হোসেন (৪০) নামের আরেক চালক নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার সকাল ১০টার দিকে জেলা শহরের আশ্রম মোড় এলাকায় ইজিবাইক পরিষ্কার করতে গিয়ে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত জাহিদ হোসেন আশ্রম মোড় এলাকায় বসবাস করতেন। তিনি পুলেরহাট এলাকার জালাল উদ্দিনের ছেলে।
নিহতের বোন ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে আশ্রম রোডের ফারুক নামের এক ব্যক্তির গ্যারেজে নিজের ইজিবাইক পরিষ্কার করছিলেন জাহিদ। এ সময় ইউসুফ নামের অপর এক ইজিবাইকচালকের সঙ্গে গাড়ি পরিষ্কার করা নিয়ে তাঁর ঝগড়া বাধে। কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে ইউসুফ একটি বাঁশের লাঠি দিয়ে জাহিদকে মারধর করেন। এতে জাহিদ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে যশোর সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় জড়িত ইউসুফের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তাঁরা।
যশোর কোতোয়ালি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কাজী বাবুল হোসেন বলেন, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।