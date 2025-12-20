হোম > সারা দেশ > যশোর

ওসমান হাদির মাগফিরাত কামনায় যশোরে দোয়া

­যশোর প্রতিনিধি

যশোরে ওসমান হাদির মাগফিরাত কামনা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির রুহের মাগফিরাত কামনায় যশোরে দোয়া মাহফিল হয়েছে। আজ শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বাদ জোহর যশোর শহরের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে ‘ছাত্র-জনতার’ উদ্যোগে এই বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়।

শোকাবহ পরিবেশে দুপুর থেকেই ঈদগাহ ময়দানে ভিড় করতে শুরু করেন বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষ।

জোহরের নামাজ শেষে শত শত মুসল্লির উপস্থিতিতে দোয়া-মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। মোনাজাতে শরিফ ওসমান হাদির দেশপ্রেম, তাঁর আপসহীন অবদানের কথা স্মরণ করা হয়। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি ও জান্নাতুল ফেরদাউস কামনা করা হয়। পাশাপাশি সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, দেশের শান্তি ও ছাত্র-জনতার ঐক্য বজায় রাখার জন্যও দোয়া করা হয়।

দোয়া অনুষ্ঠানে বিএনপির খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা রাশেদ খান, মারুফ হাসান সুকর্ণ, ফাহিম ফাত্তা, মোহাম্মদ আমানুল্লাহসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও জুলাই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

