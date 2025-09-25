হোম > সারা দেশ > যশোর

সাইপ্রাসে যাওয়ার ১৩ দিনের মাথায় ভবন থেকে পড়ে নিহত বেনাপোলের হাফিজুর

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি  

হাফিজুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

সাইপ্রাসে যাওয়ার ১৩ দিনের মাথায় সাততলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে হাফিজুর রহমান (৪৫) নামে এক বাংলাদেশি প্রাণ হারিয়েছেন। হাসপাতালে ছয় দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে গত মঙ্গলবার রাতে তিনি মারা যান।

হাফিজুর যশোর জেলার বেনাপোল সীমান্তের পুটখালী গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে।

হাফিজুরের স্বজনেরা জানান, হাফিজুর তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে ৯ সেপ্টেম্বর সাইপ্রাসে যান। বিদেশ যেতে তাঁর ১২ লাখ টাকার মতো খরচ হয়েছে। এর মধ্যে সাত লাখ টাকা ঋণের। ১৭ সেপ্টেম্বর একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক হিসেবে কাজে যোগ দেন তিনি। কাজের প্রথম দিনেই অসাবধানতাবশত সাততলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে যান। গুরুতর আহত অবস্থান সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত মঙ্গলবার রাতে তিনি মারা যান।

হাফিজুরের বাড়িতে শোকার্ত স্বজনেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বেনাপোলের পুটখালী ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য তানজিলা খাতুন বলেন, ‘মৃত্যুর ঘটনায় পরিবার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সংসারের অভাব কাটাতে বিদেশ যান তিনি। তাঁকে হারিয়ে নিঃস্ব পরিবার। লাশ যাতে দ্রুত ফেরত আসে সরকারের সহযোগিতা কামনা করছি।’

শার্শা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী নাজিব হাসান জানান, নিহতের পরিবারকে সরকারি আর্থিক সহায়তা করা হবে। এ জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদন করতে হবে। দ্রুত যাতে তাঁর মরদেহ দেশে ফেরত আসে, সে বিষয়েও সহযোগিতা করবে উপজেলা প্রশাসন।

