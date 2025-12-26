যশোর বিএনপি:৩ আসনে প্রার্থী বদল মাঠে বঞ্চিত ১০ জন

যশোরের ছয়টি আসনের মধ্যে তিনটিতেই প্রার্থী পরিবর্তন করেছে বিএনপি। মনোনয়ন পরিবর্তন করায় ক্ষুব্ধ বঞ্চিত প্রার্থীর অনুসারীরা। প্রতিবাদে বিক্ষোভসহ নানা কর্মসূচি পালন করছেন তাঁরা। এ ছাড়া বঞ্চিত ব্যক্তিদের মধ্যে ৯ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। শেষমেশ সমঝোতা না হলে এই জেলায় বিএনপির কয়েকজন ‘বিদ্রোহ প্রার্থী’ নির্বাচন করবেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।
গত বুধবার রাতে যশোর-১ আসনে মফিকুল হাসান তৃপ্তির পরিবর্তে নুরুজ্জামান লিটন, যশোর-৬ আসনে কাজী রওনকুল ইসলাম শ্রাবণের পরিবর্তে আবুল হোসেন আজাদকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এর আগে একই দিন দুপুরে যশোর-৫ আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তন করে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের (একাংশ) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রশীদ বিন ওয়াক্কাসকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
যশোর-৬ (কেশবপুর) সংসদীয় আসনে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন পেয়েছিলেন ছাত্রদলের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি কাজী রওনকুল ইসলাম শ্রাবণ। প্রাথমিক মনোনয়ন পাওয়ার পর দেড় মাস ধরে তিনি এলাকায় ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে আসছিলেন। এই আসনে নতুন করে মনোনয়ন পেয়েছেন কেশবপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হোসেন আজাদ। তিনি বলেন, ‘দল আমাকে চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেছে। দলের সব নেতা-কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে কেশবপুরবাসীর ভালোবাসা ও সমর্থনে এই আসনে ধানের শীষকে বিজয়ী করতে পারব।’
দলীয় মনোনয়ন থেকে বঞ্চিত হয়ে শ্রাবণ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে দলের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করার ঘোষণা দিয়েছেন। এদিকে মনোনয়ন পরিবর্তনের খবরে শ্রাবণপন্থীদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে।
এ ছাড়া এই আসনে স্বতন্ত্র বিএনপির কেন্দ্রীয় সহধর্মবিষয়ক সম্পাদক অমলেন্দু দাস অপু মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন। চূড়ান্ত মনোনয়ন ঘোষণা পর্যন্ত তিনিও অপেক্ষায় রয়েছেন।
যশোর-৫ (মনিরামপুর) আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়ন পেয়েছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি শহীদ মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন। গত বুধবার দুপুরে হঠাৎ এই আসনে বিএনপির প্রার্থী বদল হয়ে যায়। এই আসনে ধানের শীষ প্রতীকে মনোনয়ন দেওয়া হয় বিএনপির যুগপৎ আন্দোলনের শরিক দল জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের (একাংশ) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রশীদ বিন ওয়াক্কাসকে।
এর আগেও আসনটি বিএনপির শরিকদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এবার বিএনপি নিজেদের প্রার্থী দেওয়ায় চাঙা হয়েছিল তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। তবে প্রার্থী বদল হওয়ায় আবারও নেতা-কর্মীদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয় নেতারা। স্থানীয় বিএনপি সূত্র বলছে, এই নেতা-কর্মীদের জোটের শরিকের প্রার্থীর পক্ষে কতটা প্রচারে নামানো সম্ভব হবে, এ নিয়ে শঙ্কা রয়েছে।
দলীয় সূত্র জানিয়েছে, এ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্যও কেন্দ্রের কাছে আবেদন করা হয়েছে। প্রার্থী পরিবর্তনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছেন নেতা-কর্মীরা। শহীদ মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন জানান, কেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছু বলার নেই। তবে এ সিদ্ধান্তে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে।
যশোর-৫ আসনে প্রার্থী পরিবর্তনের প্রতিবাদে কাফনের কাপড় পরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা।
যশোর-১ আসনে মফিকুল হাসান তৃপ্তিকে প্রাথমিক মনোনয়ন দিয়েছিল বিএনপি। প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন পাওয়ার পর বেশ জোরেশোরেই প্রচার শুরু করেছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক ও সাবেক এই সংসদ সদস্য। এলাকায় ভোট চেয়ে ব্যাপক গণসংযোগ, সভা-সমাবেশ করে আসছিলেন তিনি।
তবে এই আসনে তাঁর বিপরীতে মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান জহির, সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান লিটন ও সাবেক সভাপতি বর্তমান উপজেলা বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা খায়রুজ্জামান মধু। শুরু থেকে তাঁরা সবাই বিএনপির মনোনীত সম্ভাব্য প্রার্থী মফিকুল হাসান তৃপ্তির বিরোধিতা করে প্রার্থিতা বাতিলের দাবিতে এককাট্টা হয়ে কর্মসূচিও পালন করেছেন।
এরপর বুধবার এই আসনের প্রার্থী পরিবর্তন করা হয়। নতুন করে মনোনয়ন পেয়েছেন শার্শা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান লিটন।
দুই আসনে বঞ্চিত ৯ জন
এ ছাড়া যশোর-২ (ঝিকরগাছা-চৌগাছা) আসনে বিএনপির মনোনীত সাবিরা সুলতানা মুন্নী ছাড়া আরও পাঁচজন মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ঝিকরগাছা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইমরান সামাদ নিপুণ, চৌগাছা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি জহুরুল ইসলাম ও জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান খান, বিএনপির নেতা মোহাম্মদ ইসহাক ও মেহেদী হাসান।
যশোর-৪ (বাঘারপাড়া-অভয়নগর ও বসুন্দিয়া) আসনে বিএনপির মনোনীত ইঞ্জিনিয়ার টি এস আইয়ুব ছাড়াও অভয়নগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মতিয়ার রহমান ফারাজী, বিএনপির নেতা মো. আবদুল হাই মনা ও নাজিম উদ্দিন আল আজাদ এবং টি এস আইয়ুবের ছেলে ফারহান সাজিদ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
এসব বিষয়ে জানতে চাইলে যশোর জেলা বিএনপির সভাপতি সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু বলেন, ‘মনোনয়নবঞ্চিতদের অনেকেই ক্ষোভ ও আবেগ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন বলে আশা করি।’