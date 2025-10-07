হোম > সারা দেশ > যশোর

যশোরে পানিতে ডুবে তিন শিশুর মৃত্যু

­যশোর প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

যশোরে পৃথক দুটি ঘটনায় পানিতে ডুবে তিন শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে যশোর সদর উপজেলার সাতমাইল ও ইসলামপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলো সদর উপজেলার সুলতানপুর গ্রামের হোসেন আলীর ছেলে মুজাহিদ (৭), রসুলপুর গ্রামের মালয়েশিয়াপ্রবাসী রহমত বিশ্বাস জীবনের ছেলে আপন (৮) এবং দোগাছিয়া গ্রামের বিপুল হোসেনের ছেলে তাওহীদ হাসান (৫)।

আপনের চাচা শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস জানান, আপন তার মায়ের সঙ্গে নানাবাড়ি সাতমাইল গ্রামে বেড়াতে যায়। দুপুর ১২টার দিকে সে খালাতো ভাই মুজাহিদের সঙ্গে বাড়ির পাশে লাউখালী বাওড়ে মাছ ধরতে নামে। এ সময় তারা পানিতে ডুবে যায়। বাড়ির লোকজন টের পেয়ে উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

যশোর জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শাকিরুল ইসলাম বলেন, ‘দুই শিশুকে হাসপাতালে আনার আগেই তারা মারা গিয়েছিল।’ তাদের মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে তিনি জানান।

এদিকে তাওহীদের নানা তরফ আলী জানান, জামাই ও মেয়ে তাঁর বাড়িতেই থাকেন। সকালে সবার অজান্তে তাওহীদ খেলতে গিয়ে বাড়ির পাশের পুকুরে পড়ে যায়। স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাওহীদকে মৃত ঘোষণা করেন।

সম্পর্কিত

যশোরে স্ত্রী ও দুই মেয়েকে হত্যার দায়ে যুবকের মৃত্যুদণ্ড

পূজায় ভারতে ১২০০ টনের মধ্যে ১০৭ টন ইলিশ রপ্তানি

বেনাপোলে পরিবহনশ্রমিককে মারধরের অভিযোগে মহাসড়ক অবরোধ

আজ বিশ্ব শিক্ষক দিবস: ৪০ বছর শিক্ষকতার পর আজ ওষুধ কেনারও সামর্থ্য নেই তাঁর

গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা: হারপিক পানে আসামির আত্মহত্যার চেষ্টা

শার্শায় দুই গ্রামের যুবকদের মারামারি, আহত ৬

ঘাস কেটে বাড়ি ফেরার পথে গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা

ভারত-বাংলাদেশ শূন্যরেখায় বাবাকে চিরবিদায় জানালেন মেয়ে

যশোরে বজ্রপাতে বিএনপি নেতার মৃত্যু

বর্জ্য আর নিষিদ্ধ জালে ধুঁকছে কপোতাক্ষ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা