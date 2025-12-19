হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

হাদি হত্যা: ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ ছাত্র-জনতার

গাজীপুর ও শ্রীপুর প্রতিনিধি 

মাওনা চৌরাস্তা এলাকায় মহাসড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির খুনিদের বিচার দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ছাত্র-জনতা। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বেলা আড়াইটা থেকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের মাওনা চৌরাস্তা এলাকার পল্লী বিদ্যুৎ মোড়ে অবরোধ কর্মসূচি শুরু হয়।

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) শ্রীপুর শাখার সমন্বয়ক আবু রায়হান মিসবাহ্ বলেন, ‘ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদির খুনিদের বিচার দাবিতে আমরা সড়ক অবরোধ করছি। আমরা চাই, দ্রুত সময়ের মধ্যে যেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী খুনিদের আইনের আওতায় আনে।’

বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতা কাইফাত মোড়ল বলেন, ‘একজন জুলাই যোদ্ধাকে যেভাবে গুলি করে খুন করল, এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত খুনিদের আজও গ্রেপ্তার করতে পারল না আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। যারা খুনিদের পালিয়ে যেতে সহযোগিতা করল, তাদেরও বিচার দাবি করছি।’

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহমদ বলেন, মহাসড়ক অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

গাজীপুরজুড়ে বিক্ষোভ

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর রাতেই গাজীপুরে বিক্ষোভ শুরু হয়। রাতে মহানগরীর শিববাড়ী, টঙ্গীসহ বিভিন্ন এলাকায় মহাসড়ক অবরোধ করেন আন্দোলনকারীরা। গভীর রাত পর্যন্ত তাঁরা আগুন জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানান। বিক্ষোভকারীরা হত্যার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দায়ীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

এসব আন্দোলনে অংশ নেয় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় সংগঠক আবদুল্লাহ আল মুহিম, গাজীপুর মহানগর জাতীয় যুবশক্তির সদস্যসচিব মো. ওমর ফারুক, গাজীপুর মহানগর এনসিপির সংগঠক নাবিল ইউসুফ, জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মো. মোহসিন, সোহানুর রহমান শুভসহ এনসিপি, যুবশক্তি ও সাধারণ ছাত্র-জনতা।

পরে আজ সকাল ১০টার দিকে আবারও মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তায় বিক্ষোভ শুরু করেন এনসিপির নেতা-কর্মীরা। স্লোগানে ও প্রতিবাদে মুখর হয় পুরো এলাকা। এ সময় আন্দোলনকারীরা বলেন, শহীদ শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যু কোনোভাবেই স্বাভাবিক নয়, এটি একটি পরিকল্পিত ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড। তাঁরা হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করা না হলে আরও কঠোর কর্মসূচির ঘোষণা দেন।

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট) এলাকায়ও ইনকিলাব মঞ্চসহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে শত শত শিক্ষার্থী ক্যাম্পাস থেকে বিক্ষোভ-মিছিল বের করে শিববাড়ী মোড় গিয়ে সড়ক অবরোধ করে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন।

একই দাবিতে টঙ্গীর কলেজগেট এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ বিক্ষোভ করেন।

