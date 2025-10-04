হিলিতে পুকুরে বিষ দিয়ে লাখ টাকার মাছ নিধন

দিনাজপুরের হিলিতে এক যুবদল নেতার পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে লাখ টাকার মাছ নিধনের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে হাকিমপুর পৌরসভার চণ্ডিপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ক্ষতিগ্রস্ত ওই যুবদল নেতার নাম ইকবাল হোসেন। তিনি পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক।
জানতে চাইলে ইকবাল হোসেন বলেন, ‘আমি চণ্ডিপুরে একটি পুকুর লিজ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মাছ চাষ করে আসছি। এবার পুকুরে রুই, কাতলা, তেলাপিয়া ও দেশি প্রজাতির নানা মাছ ছাড়া ছিল। গতকাল (শুক্রবার) রাতে কে বা কারা পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে সব মাছ মেরে ফেলেছে। এতে প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে। থানায় অভিযোগ করব, যাতে অপরাধীরা আইনের আওতায় আসে।’
এ বিষয়ে হাকিমপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ ঘটনায় থানায় কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।