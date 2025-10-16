হোম > সারা দেশ > দিনাজপুর

পাঁচ বছরের সাজা থেকে বাঁচতে ২০ বছর পলাতক

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 

মাদক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি বাবু। ছবি: সংগৃহীত

পাঁচ বছরের সাজা থেকে বাঁচতে ২০ বছর ধরে পলাতক ছিলেন মাদক মামলার এক আসামি। গতকাল বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাতে ঢাকার গুলিস্থান এলাকা থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুপুরে তাঁকে দিনাজপুর কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার বাবু (৫০) পৌর এলাকার পূর্বপাড়া মহল্লার জনাব আলীর ছেলে।

বিরামপুর থানার পুলিশ জানায়, বিরামপুর পৌর এলাকার পূর্বপাড়া মহল্লার বাবুর বিরুদ্ধে ২০০৫ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা হয়। মামলায় হাজিরা না দিয়ে তিনি ২০ বছর পলাতক ছিলেন। বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে ২০২০ সালে দিনাজপুর যুগ্ম দায়রা জজ আদালত বাবুকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন। ওই মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াও পুলিশের কাছে তাঁর নামে আরও পাঁচটি পৃথক মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে।

বিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমতাজুল হক জানান, দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় পলাতক আসামি বাবুকে পুলিশ ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। আজ তাঁকে দিনাজপুর কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

বিরামপুরে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে অটোরিকশাচালকের মৃত্যু

ক্ষতিপূরণসহ চার দফা দাবিতে বড়পুকুরিয়া খনি এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীর সংবাদ সম্মেলন

নির্বাচন বিলম্বের চেষ্টা কোনোভাবেই সফল হবে না: জাহিদ

নবাবগঞ্জে পরীক্ষা ছাড়া পশু জবাই না করার নির্দেশ

দিনাজপুরে হত্যা মামলায় আওয়ামী লীগের ৬ নেতা জেলহাজতে

মাদক প্রতিরোধ কমিটির সাবেক সভানেত্রী গাঁজাসহ গ্রেপ্তার

হিলিতে আমদানি শুরু, কাঁচা মরিচের কেজিতে কমল ১০০ টাকা

হিলিতে পুকুরে বিষ দিয়ে লাখ টাকার মাছ নিধন

কাদাপানিতে একাকার ১ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা, অর্ধলক্ষ মানুষের ভোগান্তি

বীরগঞ্জে জমেছে বউমেলা, সঙ্গী খুঁজতে এসেছেন তরুণ-তরুণীরা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা