হোম > সারা দেশ > দিনাজপুর

নির্বাচনকে সামনে রেখে হিলি সীমান্তে টহল জোরদার বিজিবির

হিলি (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 

অনুপ্রবেশ ও অস্ত্র পাচার ঠেকাতে টহল জোরদার করেছে বিজিবি। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে সতর্কতা বাড়িয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি। অনুপ্রবেশ ও অস্ত্র পাচার ঠেকাতে টহল জোরদার ও গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। আজ রোববার সকালে আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জয়পুরহাট-২০ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল লতিফুল বারী।

বিজিবি কর্মকর্তা বলেন, সীমান্তে বিজিবি সব সময় সতর্ক থাকে, তবে বিশেষ কিছু বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশি। সে জন্য নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশে যাতে কেউ অনুপ্রবেশ করতে না পারে এবং অস্ত্র পাচার ঠেকাতে টহল জোরদার করা হয়েছে। এই ব্যাটালিয়নের আওতায় প্রায় ৪১ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে; যার মধ্যে পাঁচ কিলোমিটারের মতো সীমান্ত এলাকা সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি করা হচ্ছে।

সম্পর্কিত

কৃষকের ঘরে ১২ ফুট লম্বা গাঁজার গাছ, আটক

চিরিরবন্দরে বাসচাপায় দুই নারী ভ্যানযাত্রী নিহত

ফুলবাড়ীতে যুবদল নেতার বহিষ্কার দাবি

হিলি সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফের ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে বৈঠক

মেডিকেল ভর্তিতে মানবিক গুণাবলি যাচাই করা হবে: স্বাস্থ্যশিক্ষা মহাপরিচালক

খানসামায় শিল্পকলা একাডেমির অস্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধন

বাড়ির পাশের বাগানে মিলল সাবেক ইউপি সদস্যের লাশ

সুগন্ধি ধানে পোকার আক্রমণে দিশেহারা কৃষক, উৎপাদন খরচ নিয়ে শঙ্কা

মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র: উদ্বোধনের ৪ বছরেও চালু হয়নি

চোলাই মদ খাওয়ার দায়ে নারীসহ চারজনের কারাদণ্ড
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা