হিলিতে সড়কে কার্পেটিং উঠে যাওয়ার সমস্যা পেয়েছে দুদক

হিলি (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 

সড়ক সংস্কারে অনিয়মের অভিযোগে তদন্তে যায় দুদকের দল। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের হিলিতে সড়ক সংস্কারে অনিয়মের অভিযোগের তদন্তে নেমেছে দুদক। আজ সোমবার দুপুরে হাকিমপুর উপজেলার লোহাচড়া হয়ে সরঞ্জাগাড়ি রাস্তার সংস্কারকাজের অনিয়ম তদন্তে যান দুদক কর্মকর্তারা। সেখানে রাস্তার কিছু জায়গায় কার্পেটিং উঠে যাওয়ার চিত্র পান তাঁরা।

দিনাজপুর জেলা দুদক কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক খায়রুল বাসারের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়।

হাকিমপুর উপজেলা এলজিইডির প্রকৌশলী এন্তাজুর রহমান বলেন, ২৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে উপজেলার লোহাচড়া হয়ে সরঞ্জাগাড়ি পর্যন্ত ১ হাজার ৫০০ মিটার রাস্তার সংস্কারকাজের দায়িত্ব পায় দিনাজপুরের কাহারোলের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মতিন কনস্ট্রাকশন। সন্ধ্যার পর যে কার্পেটিংয়ের কাজ করা হয়েছে, বৃষ্টি আসার কারণে রাস্তার ১১৬ মিটার অংশের কার্পেটিং কিছুটা উঠে যাওয়ার কারণে সমস্যা তৈরি হয়েছে। সে জন্য দুদক তদন্তে এসেছে।

দিনাজপুর জেলা দুদকের সহকারী পরিচালক খায়রুল বাসার বলেন, ‘আমরা দুদকের প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশে আজ হাকিমপুর উপজেলার এলজিইডির একটি রাস্তার সংস্কারকাজের অনিয়মের অভিযোগ পেয়ে সরেজমিনে তদন্তে এসেছি। আমাদের কাছে অভিযোগ ছিল, রাস্তার যে কার্পেটিং আছে, সেটি হাত দিয়ে ওঠানো যাচ্ছে। নিরপেক্ষ প্রকৌশলীসহ আমরা তদন্তে যে সমস্যাটি পেয়েছি, সেটা হলো, রাস্তার কিছু জায়গায় কার্পেটিং উঠে গেছে।’

খায়রুল বাসার আরও বলেন, ‘আমরা রাস্তার বিভিন্ন জায়গা থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছি। এগুলো ল্যাবে পাঠানো হবে। ল্যাব থেকে যে প্রতিবেদন আসবে, তার ওপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

উল্লেখ্য, এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর আসে ঢালাইয়ের এক দিনের মাথায় উঠে যাচ্ছে রাস্তার কার্পেটিং। এরপর নড়চড়ে বসে দুদক।

