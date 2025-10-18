ফুলবাড়ীতে সবুজ হত্যা মামলার রহস্য উন্মোচন, কাজের লোকের কোদালের আঘাতে মৃত্যু

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে লাশ উদ্ধারের ২৩ দিন পর সাব্বির হোসেন সবুজ (২৫) হত্যার রহস্য উদ্ঘাটন করেছে পুলিশ। হত্যার পর মরদেহ তিন টুকরো করে লুকিয়ে রাখে সবুজের বাড়ির কাজের লোক আব্দুর হামেদ। আজ শনিবার সকালে ফুলবাড়ী থানা চত্বরে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে দিনাজপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) মো. মারুফাত হুসাইন এ তথ্য জানান।
নিহত সাব্বির হোসেন সবুজ উপজেলার কাজিহাল ইউনিয়নের রশিদপুর গ্রামের মৃত ইবনে সাউদ সরকারের ছেলে। পুলিশ জানায়, সবুজ গত ২৩ সেপ্টেম্বর নিখোঁজ হন। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়। তদন্তের একপর্যায়ে পুলিশ জানতে পারে, আব্দুর হামেদ নামের এক ব্যক্তি ২০০৫ সাল থেকে সবুজদের বাড়িতে কাজ করে আসছেন। ঘটনার দিন (২৩ সেপ্টেম্বর) সবুজ নিজ জমিতে আগাছা পরিষ্কার করতে হামেদকে নিয়ে যান। কাজ করার সময় দুজনের মধ্যে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে হামেদ কোদাল দিয়ে সবুজের মাথায় আঘাত করেন। এতে ঘটনাস্থলেই সবুজের মৃত্যু হয়।
এরপর লাশ লুকাতে হামেদ প্রথমে ঘাস দিয়ে ঢেকে রাখেন। পরে মরদেহ পুকুরে ডুবিয়ে রাখেন। রাতেই বাড়ি থেকে হাঁসুয়া এনে মরদেহ তিন টুকরো করেন—দুই অংশ একটি ধানখেতের ডোবায় পুঁতে রাখেন এবং বিচ্ছিন্ন মাথাটি পাশের একটি গভীর নলকূপের পাইপে ফেলে দেন। রিমান্ডে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হামেদ হত্যার কথা স্বীকার করেছেন বলে জানায় পুলিশ। তাঁর দেওয়া তথ্যে পুলিশ হত্যায় ব্যবহৃত কোদাল ও হাঁসুয়া এবং মরদেহের মস্তক উদ্ধার করেছে।
পুলিশ সুপার মারুফাত হুসাইন বলেন, ‘আসামির স্বীকারোক্তি অনুযায়ী হত্যার রহস্য উদ্ঘাটন হয়েছে। এটি পূর্বপরিকল্পিত না, তাৎক্ষণিক ঘটনার পরিণতি। মামলার তদন্ত চলছে।’
পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ২৩ সেপ্টেম্বর সকালে সবুজ ব্যাংকে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়। এরপর আর ফেরেননি। ২৫ সেপ্টেম্বর বিকেলে রশিদপুর গ্রামের একটি ধানখেতের ডোবা থেকে মাথাবিহীন দ্বিখণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। শরীরের বিশেষ চিহ্ন দেখে পরিবারের লোকজন মরদেহটি সবুজের বলে শনাক্ত করেন। পরে ২৬ সেপ্টেম্বর সবুজের ছোট ভাই সাদেক হাসান সজিব বাদী হয়ে ছয়জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও কয়েকজনকে আসামি করে ফুলবাড়ী থানায় হত্যা মামলা করেন।
মামলার সূত্র ধরে পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের মধ্যে আব্দুর হামেদকে তিন দিনের রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁর তথ্য অনুযায়ী মরদেহের বিচ্ছিন্ন মাথা উদ্ধার করা হয়।