খানসামায় বিদ্যুতায়িত হয়ে ছাত্রদল কর্মীর মৃত্যু

দিনাজপুরের খানসামা উপজেলায় পানির মর্টারের সংযোগ মেরামতের সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে ফেরদৌস আলম (২৪) নামের এক ছাত্রদল কর্মীর মৃত্যু হয়েছে।
আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার দক্ষিণ বালাপাড়া ইউনিয়নের শিমুলতলী মহিমপাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
মৃত ফেরদৌস ওই এলাকার মৃত বাবলুর রহমানের ছেলে।
মৃত ব্যক্তির পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, নিজ বাড়িতে পানির মর্টারের সংযোগ মেরামত করার সময় হঠাৎ বিদ্যুতায়িত হন ফেরদৌস। পরে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব রুবেল ইসলাম বলেন, ‘ফেরদৌস ছাত্রদলের একজন নিবেদিত কর্মী ছিলেন। তাঁর এই অকালমৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।’