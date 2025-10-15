হোম > সারা দেশ > দিনাজপুর

নবাবগঞ্জে পরীক্ষা ছাড়া পশু জবাই না করার নির্দেশ

নবাবগঞ্জ (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 

অ্যানথ্রাক্স রোধে আলোচনা সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে গবাদিপশুবাহিত তড়কা (অ্যানথ্রাক্স) রোগের বিস্তার রোধে পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়া জবাই না করতে নির্দেশ দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।

আজ বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ১০টায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) সভাকক্ষে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অ্যানথ্রাক্স রোধে উপজেলার মাংস প্রক্রিয়াজাতকারীদের নিয়ে এক জনসচেতনতামূলক আলোচনা সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সম্প্রতি নবাবগঞ্জ উপজেলার পার্শ্ববর্তী রংপুরের বিভিন্ন উপজেলায় অ্যানথ্রাক্স রোগের প্রাদুর্ভাবে উপজেলার বিভিন্ন হাটবাজারে পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়া পশু জবাই করায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করে এ সিদ্ধান্ত নেয় উপজেলা প্রশাসন।

সভায় হাটবাজারগুলোতে মাংস প্রক্রিয়াজাতকারীদের রোগের বিস্তার রোধে বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া হয়। এ ছাড়া তাঁদের স্বাস্থ্যঝুঁকির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

অ্যানথ্রাক্স রোগের বিভিন্ন উপসর্গ বিষয়ে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান বলেন, তড়কা বা অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত গরুর সংস্পর্শে মানুষের ক্ষতস্থানের মাধ্যমে দ্রুত জীবাণু ছড়ায়, প্রথমে জ্বর এবং পরে কয়লার মতো নাক, মুখ ও মলদ্বার দিয়ে রক্ত বের হতে পারে। এতে বেশির ভাগ পশুই জীবাণুর শুরুতে মারা যায়। তবে আক্রান্ত পশুকে কোনো কাটাছেঁড়া না করে ১০ ফুট গভীর গর্তে পুঁতে রাখার নির্দেশনা দেন তিনি।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. জিল্লুর রহমান, উপজেলা বিট কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. নাজমুল হুদা, প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. মতিয়ার রহমান প্রমুখ।

ইউএনও জিল্লুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, উপজেলার মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের নিয়ে অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণু প্রতিরোধে নানা রকম সচেতনতামূলক পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়া কোথাও পশু জবাই হলে আইন অনুযায়ী ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জেল-জরিমানা করার বিষয়ে অবগত করা হয়।

