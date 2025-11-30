হোম > সারা দেশ > দিনাজপুর

মেডিকেল ভর্তিতে মানবিক গুণাবলি যাচাই করা হবে: স্বাস্থ্যশিক্ষা মহাপরিচালক

প্রতিনিধি (দিনাজপুর) 

দিনাজপুরে চিকিৎসকদের সঙ্গে স্বাস্থ্যশিক্ষা মহাপরিচালকের মতবিনিময়। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন বলেছেন, এবার মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষায় একটি পরিবর্তন আনা হয়েছে। যাঁরা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করছেন, তাঁদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যেন তাঁদের মানবিক গুণাবলি যাচাই করা সম্ভব হয়। প্রশ্নের মধ্যে কিছু অংশ দেওয়া থাকবে, যার মধ্যে একজন ভবিষ্যৎ চিকিৎসকের মানবিক গুণাবলি এ মুহূর্তে কেমন আছে, তা যাচাই করা সম্ভব হয়।

আজ রোববার দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের ১ নম্বর গ্যালারিতে ১২ ডিসেম্বর এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

ডা. নাজমুল হোসেন বলেন, ‘এটি যদি হয় আমরা আশা করছি, এ বছর এটা শুরু হলো, এ বছর অল্প প্রশ্ন থাকবে। তবে ভবিষ্যতে আগামী দু-তিন বছরের মধ্যে প্রশ্নের একটা বড় অংশ মানবিক গুণাবলি থাকবে। আগে যেটা সাধারণ জ্ঞান বলা হতো, সাধারণ জ্ঞান এবং মানবিক গুণাবলি—এই টাইপের আগে যেটা ১০ নম্বরের থাকত, এবার সেটা ১৫ নম্বরের থাকবে।’

পরে অধ্যাপক নাজমুল হোসেন দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রস্তাবিত আধুনিক সুবিধাসংবলিত হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্পের স্থান পরিদর্শন এবং নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন।

এ সময় দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সেখ সাদেক আলী, হাসপাতালের পরিচালক মো. ফজলুর রহমানসহ কলেজের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকেরা উপস্থিত ছিলেন।

