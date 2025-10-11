হোম > সারা দেশ > দিনাজপুর

মাদক প্রতিরোধ কমিটির সাবেক সভানেত্রী গাঁজাসহ গ্রেপ্তার

বিরামপুর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি

সেলিনা পারভীন

দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলায় মাদক প্রতিরোধ কমিটির সাবেক সভানেত্রী সেলিনা পারভীনকে (৪৬) গাঁজাসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাতে বিরামপুর শহরের ছাগলহাটি এলাকায় গাঁজা বিক্রির সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গ্রেপ্তার সেলিনা পারভীন পৌর এলাকার হাতিডুবা (নয়াপাড়া) মহল্লার বাসিন্দা।

জানা গেছে, সীমান্তবর্তী বিরামপুর উপজেলা সদরে মাদকের আগ্রাসন ঠেকাতে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বিরামপুর মাদক প্রতিরোধ কমিটি নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। ওই কমিটির একসময়ের সভানেত্রী ছিলেন সেলিনা পারভীন। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে তিনি নিজেই জড়িয়ে পড়েন মাদক বিক্রির কাজে। গতকাল রাতে বিরামপুর শহরের ছাগলহাটি এলাকায় গাঁজা বিক্রির সময় তাঁকে ধরে ফেলে পুলিশ। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ২১ পুরিয়া গাঁজা ও গাঁজা বিক্রির ৯৬০ টাকা জব্দ করা হয়।

এদিকে পুলিশের পৃথক একটি দল সীমান্তবর্তী উত্তর দাউদপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৩৫টি ইয়াবা বড়িসহ সবুজ মিয়া (৩৫) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তার সবুজ মিয়া উপজেলার পশ্চিম বৈদাহার গ্রামের তহিরুদ্দিনের ছেলে।

বিরামপুর থানার (ওসি) মমতাজুল হক বলেন, আটককৃত দুজনের নামে থানায় পৃথক মামলা হয়েছে। আজ শনিবার তাঁদের দিনাজপুর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

