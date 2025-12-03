বাঁচার আকুতি ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত কুবি শিক্ষার্থী অনন্যার

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) নৃবিজ্ঞান বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী তাসলিম হক অনন্যা ‘অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়া’ নামক ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আছেন। মেধাবী এই শিক্ষার্থীর আকস্মিক অসুস্থতায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে তাঁর পরিবারে।
নৃবিজ্ঞান বিভাগ ও অনন্যার পরিবার সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে তিনি জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ভারতের চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালে স্থানান্থর করেছে। ইতিমধ্যে তার চিকিৎসা বাবদ অনেক টাকা ব্যয় হয়েছে। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অনন্যার চিকিৎসা চালিয়ে যেতে প্রায় ৫০ লাখ টাকার প্রয়োজন, যা তাঁর পরিবারের পক্ষে বহন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় তাঁর চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন করেছে তাঁর পরিবার।
এ বিষয়ে নৃবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান শামীমা নাসরিন বলেন, ‘তাসলিম হক অনন্যা কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের একজন সদস্য। তার পাশে দাঁড়ানো আমাদের সকলের দায়িত্ব। অনন্যার উন্নত চিকিৎসার জন্য ৫০ লাখ টাকা দরকার, যা তার পরিবারের পক্ষে বহন করা অসম্ভব। আমাদের সকলের সহযোগিতায় বাঁচতে পারে অনন্যার জীবন।’
সহযোগিতার মাধ্যম ব্যাংক একাউন্ট—Thaslim Haque Anonna, Account No- 0604140000196, NANDIPARA BRANCH, AL-Arafah Islamic Bank PLC