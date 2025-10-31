কুমিল্লায় ছাত্রলীগ-যুবলীগের ঝটিকা মিছিল, ১২ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

কুমিল্লা নগরীতে সরকারবিরোধী ঝটিকা মিছিলের অভিযোগে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ১২ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার ভোরে সিএনজিচালিত অটোরিকশাযোগে নগরীর ঈদগাহ মাঠ এলাকার এই ঝটিকা মিছিল হয়। পরে কোতোয়ালি থানা-পুলিশ ও জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) অভিযান চালিয়ে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন আকরাম হোসেন ওকি (২৮), মো. সাগর (২৪), মো. মহিউদ্দিন সুমন (৩২), মোহাম্মদ রাসেল হোসেন (৩০), মো. ফয়সাল (২৮), মাকসুদুর রহমান ওরফে বাবলু (৩১), আমিন খান নাহিদ (৩০), তুহিন আলম (২৮), কাজী শামসুল আলম (৫২), মোহাম্মদ মোবারক হোসেন রুবেল (৩৫), আব্দুল্লাহ আল হাদী (৩৬) ও গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী (২৭)।
পুলিশ জানিয়েছে, ভোরে হঠাৎ ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কয়েকজন নেতা-কর্মী সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে নগরীর ঈদগাহ মাঠ এলাকার সিএনজি স্ট্যান্ড গলি এবং পার্কসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান নিয়ে ঝটিকা মিছিল বের করেন। মিছিলটি মাত্র এক মিনিটেরও কম সময়ে ৩০-৪০ গজ পথ অতিক্রম করে। এ সময় তাঁরা সরকারবিরোধী স্লোগান দিয়ে দ্রুত অটোরিকশায় উঠে স্থান ত্যাগ করেন।
ঘটনার পর কুমিল্লা পুলিশ সুপারের নির্দেশনায় কোতোয়ালি থানা ও ডিবি পুলিশ অভিযান চালিয়ে মিছিলে অংশগ্রহণকারী অভিযোগে ছাত্রলীগ-যুবলীগের ১২ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। পরে দুপুরে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়।
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মিছিলটি স্বল্প সময়ের হওয়ায় প্রথমে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। পরে সিসিটিভি ফুটেজ ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সংশ্লিষ্ট ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ১২ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। নগরীতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে। জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, এমন যেকোনো কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’