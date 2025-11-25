হোম > সারা দেশ > কুমিল্লা

কুবির ভর্তির আবেদন শুরু ২৭ নভেম্বর, থাকছে দ্বিতীয়বার পরীক্ষার সুযোগ

প্রতিনিধি, কুবি 

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে ২৭ নভেম্বর এবং শেষ হবে ১৭ ডিসেম্বর। আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে এক হাজার টাকা। এ ছাড়া থাকছে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ।

আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষার সদস্যসচিব অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৪ ও ২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষা এবং ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ সালে মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা আবেদন করতে পারবে।

আবেদনের যোগ্যতা

‘এ’ ইউনিট (বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদ): এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় (চতুর্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ ন্যূনতম ৭.০০ এবং পৃথকভাবে জিপিএ ৩.০০ থাকতে হবে।

‘বি’ ইউনিট (কলা ও মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান এবং আইন অনুষদ): এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় মানবিক শাখায় মোট জিপিএ ৬.০০, বিজ্ঞান শাখায় ৬.৫০ এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ৬.০০ থাকতে হবে।

‘সি’ ইউনিট (ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ): ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ন্যূনতম জিপিএ ৬.০০ এবং বিজ্ঞান ও মানবিক শাখায় যথাক্রমে ৬.৫০ ও ৬.০০ থাকতে হবে।

এ ছাড়া ‘ও’ লেভেলে পাঁচটি ও ‘এ’ লেভেলে ন্যূনতম দুটি বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং উভয় লেভেলের মোট সাতটি বিষয়ের মধ্যে চারটিতে কমপক্ষে ‘বি’ গ্রেডপ্রাপ্ত হতে হবে।

পাশাপাশি সব ইউনিটের আবেদনকারীকে এসএসসি/সমমান ও এইচএসসি/সমমান উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ (চতুর্থ বিষয়সহ) ৩.০০ থাকতে হবে এবং ইংরেজি মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের অনলাইন আবেদনপত্রে অপশন সিলেক্ট করতে হবে।

উল্লেখ্য, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামী বছরের ৩০ জানুয়ারি এবং ‘বি’ ও ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ৩১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।

