চৌদ্দগ্রাম উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি গ্রেপ্তার

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 

আনোয়ার হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার অভিযান চালিয়ে উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে চৌদ্দগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ হিলাল উদ্দিন আহমেদ জানান, ১৩ নভেম্বরকে কেন্দ্র করে উপজেলায় যেকোনো ধরনের নাশকতা প্রতিরোধে ব্যাপক নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আনোয়ার চেয়ারম্যান আজ দুপুরে উপজেলা পরিষদে অবস্থান করছেন, এমন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

মোহাম্মদ হিলাল উদ্দিন আহমেদ আরও জানান, তাঁকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

