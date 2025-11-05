হোম > সারা দেশ > কুমিল্লা

রেললাইনে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ বিএনপি নেতা মোবাশ্বের সমর্থকদের

কুমিল্লা প্রতিনিধি

কুমিল্লা-১০ আসনে বিএনপি নেতা মোবাশ্বের সমর্থকদের রেলপথ আটকে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রেললাইনে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেছেন কুমিল্লা-১০ আসনে মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপি নেতা মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়ার নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার বিকেলে নাঙ্গলকোট রেলস্টেশন এলাকায় এ বিক্ষোভ করেন তাঁরা।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলা বিক্ষোভে পার্শ্ববর্তী লাকসাম রেলস্টেশনে সাগরিকা এক্সপ্রেস ও হাসানপুর স্টেশনে মহানগর গোধূলি আটকা পড়ে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে নাঙ্গলকোট রেলস্টেশনের মাস্টার জামাল হোসেন জানান, বিএনপির সমর্থকদের রেলপথ অবরোধের কারণে লাকসাম স্টেশনে চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রামগামী সাগরিকা এক্সপ্রেস এবং হাসানপুর স্টেশনে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামগামী মহানগর গোধূলি ট্রেন আটকা পড়ে। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে সমর্থকেরা অবরোধ সরিয়ে নিলে রেলপথ স্বাভাবিক হয়।

জানা যায়, কুমিল্লা-১০ (নাঙ্গলকোট-লালমাই) আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পান সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল গফুর ভূঁইয়া। মনোনয়নবঞ্চিত হন দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়া।

তাঁর সমর্থকদের দাবি, দীর্ঘদিন নাঙ্গলকোট ও লালমাই অঞ্চলে বিএনপির জন্য নিবেদিতভাবে কাজ করা মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়াকে মনোনয়ন দেওয়া হোক। তাঁরা কেন্দ্রীয় বিএনপির কাছে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছেন।

মো. ইউসুফ মজুমদার নামের এক বিএনপি নেতা বলেন, ‘মোবাশ্বের আলম ভাই দীর্ঘদিন দলের জন্য কাজ করেছেন। সমর্থকেরা আশা করেছিলেন, তিনি মনোনয়ন পাবেন। মনোনয়ন না পাওয়ায় তাঁরা এখন বিক্ষুব্ধ। আমরা চাই, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করবে।’

যুবদল কর্মী সোহাগ হাসান বলেন, ‘মনোনয়ন না পাওয়ায় নেতা-কর্মীরা রেলপথ অবরোধ করেছেন। আমরা আশা করি, কেন্দ্রীয় নেতারা মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়াকে মনোনীত করবেন।’

