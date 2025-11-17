কুমিল্লায় মা-ভাইকে কুপিয়ে হত্যা, অভিযুক্ত পলাতক

কুমিল্লার আদর্শ সদর উপজেলার সীমান্তবর্তী বসন্তপুর গ্রামে মাদক ও জমিজমা-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে মা ও ছোট ভাইকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে বিল্লাল হোসেন নামের এক মাদক কারবারির বিরুদ্ধে। সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত বিল্লাল পলাতক রয়েছেন।
নিহতরা হলেন বসন্তপুর গ্রামের মৃত আজগর আলীর স্ত্রী রাহেলা বেগম (৬৫) ও তাঁর ছোট ছেলে কামাল হোসেন (৩৫)। ঘটনা তদন্তে বিল্লালের স্ত্রী আকলিমা খাতুনকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।
স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে বিল্লাল হোসেন এলাকায় মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মাদক মামলা রয়েছে। পারিবারিকভাবে জমি নিয়েও বিরোধ চলছিল। সোমবার সকালে বিল্লাল মাদকসহ বাড়িতে প্রবেশ করলে মাহফিল থেকে ফেরা ছোট ভাই কামাল তাঁকে বাধা দেন। এতে দুই ভাইয়ের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়। একপর্যায়ে বিল্লাল ঘরে গিয়ে ছুরি এনে কামালকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে। ছেলেদের মধ্যে সংঘর্ষ দেখে মা রাহেলা বেগম ছুটে এসে থামাতে চাইলে তাকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায় বিল্লাল।
পুলিশ জানায়, ঘটনাস্থলেই কামাল মারা যান। গুরুতর আহত রাহেলা বেগমকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।
কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহিনুল ইসলাম বলেন, ‘মাদক ও জমি নিয়ে পারিবারিক বিরোধের ধারাবাহিকতায় এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। অভিযুক্ত বিল্লালের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। পলাতক বিল্লালকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।’
নিহত মা ও ছেলের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।