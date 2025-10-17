হোম > সারা দেশ > কুমিল্লা

কুমিল্লা নগরীর রেইসকোর্সে নারীকে গলা কেটে হত্যা

কুমিল্লা প্রতিনিধি

নিহত মিলন বিবি। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লা নগরীর রেইসকোর্স এলাকায় মিলন বিবি (৫৫) নামের এক নারীকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। হত্যার পর মরদেহ বিছানার চাদরে মুড়িয়ে খাটের নিচে ফেলে রাখা হয়। আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় নগরীর রেইসকোর্স কাঠেরপুল এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে ওই নারীর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত মিলন বিবির গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার শিকারপুর গ্রামে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে রেইসকোর্স মজুমদার বাড়ির দ্বিতীয় তলায় পরিবারসহ ভাড়া থাকতেন।

নিহত মিলন বিবির মেয়ে তানজিনা আক্তার জানান, কয়েক দিন আগে তাঁরা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নোয়াখালী বেড়াতে যান। বিকেলে প্রতিবেশীরা ফোন করে জানান, তাঁদের বাসার দরজা খোলা ও ঘরের আসবাবপত্র ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় রয়েছে। খবর পেয়ে তাঁরা কুমিল্লায় ফিরে এসে ঘরে প্রবেশ করে খাটের নিচে চাদরে মোড়ানো অবস্থায় মায়ের গলাকাটা মরদেহ দেখতে পান।

তানজিনা আরও জানান, কিছু ঘনিষ্ঠ স্বজনের সঙ্গে তাঁদের আর্থিক লেনদেন নিয়ে বিরোধ চলছিল। এ ঘটনায় সেই বিরোধের জেরে তাঁর মাকে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করছেন তিনি।

কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে আজ সন্ধ্যায় ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত নারীর মরদেহ উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি একটি হত্যাকাণ্ড বলেই মনে হচ্ছে। ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটনে তদন্ত চলছে।

ওসি আরও বলেন, ‘ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তে পুলিশ ইতিমধ্যে অভিযান শুরু করেছে।

নিহত ওই নারীর মরদেহ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

