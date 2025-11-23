হোম > সারা দেশ > কুমিল্লা

দেশের মডেল মসজিদের অসমাপ্ত কাজ দ্রুত শেষ হবে: ধর্ম উপদেষ্টা

কুমিল্লা প্রতিনিধি

ইমাম-খতিব সম্মেলনে বক্তব্য দেন ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, সারা দেশে নির্মিত মডেল মসজিদগুলোর যেসব কাজ এখনো অসম্পূর্ণ রয়েছে, সরকার সেগুলো দ্রুত সমাপ্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে মসজিদভিত্তিক সেবার মানোন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধান আরও জোরদার করা হবে।

আজ রোববার সকালে কুমিল্লা টাউন মাঠে শানে সাহাবা জাতীয় খতিব ফাউন্ডেশন জেলা ও মহানগর শাখার উদ্যোগে আয়োজিত ইমাম-খতিব সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ধর্ম উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

মসজিদের ইমাম, খতিব ও মুয়াজ্জিনদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, পেশাগত মর্যাদা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সরকার নীতিমালা প্রণয়ন করেছে এবং তা বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানান ধর্ম উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ‘যারা আল্লাহর ঘরে দায়িত্ব পালন করেন, তাঁদের অধিকার ও সুরক্ষায় সরকারের অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ়। মসজিদের খেদমতে দায়িত্ব পালনকারীরা যদি কোনো অবিচার বা বৈষম্যের সম্মুখীন হন, তাঁরা যাতে সহজে আইনের আশ্রয় নিতে পারেন এবং ন্যায়সংগত সহায়তা পান, সে জন্যই নীতিমালা কার্যকর করা হচ্ছে।’

জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে ধর্ম উপদেষ্টা জানান, নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়েছে এবং একটি শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ে কাজ করছে। তিনি বলেন, ‘ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দেশের জনগণের ভোটাধিকার সুরক্ষায় সরকার দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে।’

শানে সাহাবা জাতীয় খতিব ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব ও কুমিল্লা মহানগর সভাপতি শায়খ আবদুল্লাহ আল মামুন মোস্তফীর সভাপতিত্বে সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শায়খ মুফতি শামীম মজুমদার। বিশেষ বক্তা ছিলেন জাতীয় খতিব ফাউন্ডেশনের মহাসচিব মুফতি শরীফ উল্লাহ তারেকী। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন কুমিল্লা জেলা প্রশাসক মু. রেজা হাসান, পুলিশ সুপার নাজির আহমেদ খান এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন কুমিল্লার উপপরিচালক আশেকুর রহমান। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা মহানগর বিএনপির সভাপতি উৎবাতুল বারী আবু, মহানগর জামায়াতের আমির কাজী দ্বীন মোহাম্মদ, কাজী ইয়াছিন নূরীসহ বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতারা।

অনুষ্ঠান শেষে দেশ, জাতি, শান্তি ও সম্প্রীতি কামনায় বিশেষ দোয়া করেন দোয়া-মোনাজাত পরিচালনা করেন ফাউন্ডেশনের সিনিয়র উপদেষ্টা আল্লামা শাহ্ সালাহ উদ্দিন নানুপুরী।

